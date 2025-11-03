Le Canada lance une procédure de règlement des différends à l'encontre de Stellantis

Le Canada lance une procédure de règlement des différends contre le constructeur automobile Stellantis STLAM.MI en raison de sa décision de transférer la production d'une usine canadienne vers une usine américaine, a déclaré lundi la ministre de l'Industrie, Mélanie Joly.

Stellantis a déclaré le mois dernier qu'elle déplacerait sa production de Jeep Compass de l'Ontario vers les États-Unis, ce qui a suscité une menace d'action en justice de la part du Canada. Mme Joly, s'adressant aux législateurs, a réaffirmé qu'Ottawa jugeait inacceptable l'annonce du constructeur automobile.