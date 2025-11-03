 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 116,50
-0,19%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le Canada lance une procédure de règlement des différends à l'encontre de Stellantis
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 17:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Canada lance une procédure de règlement des différends contre le constructeur automobile Stellantis STLAM.MI en raison de sa décision de transférer la production d'une usine canadienne vers une usine américaine, a déclaré lundi la ministre de l'Industrie, Mélanie Joly.

Stellantis a déclaré le mois dernier qu'elle déplacerait sa production de Jeep Compass de l'Ontario vers les États-Unis, ce qui a suscité une menace d'action en justice de la part du Canada. Mme Joly, s'adressant aux législateurs, a réaffirmé qu'Ottawa jugeait inacceptable l'annonce du constructeur automobile.

Valeurs associées

STELLANTIS
8,825 EUR MIL +0,54%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank