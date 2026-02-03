 Aller au contenu principal
Le Canada fera tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir Bombardier, déclare la ministre de l'Industrie
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 15:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Canada fera tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir le fabricant d'avions Bombardier, a déclaré mardi à la presse la ministre de l'Industrie Mélanie Joly, après que le président américain Donald Trump a menacé la certification des jets de l'entreprise.

