Le Canada fera tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir Bombardier, déclare la ministre de l'Industrie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Canada fera tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir le fabricant d'avions Bombardier, a déclaré mardi à la presse la ministre de l'Industrie Mélanie Joly, après que le président américain Donald Trump a menacé la certification des jets de l'entreprise.