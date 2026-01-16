 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Canada et la Chine forgent un nouveau partenariat stratégique, dit Carney
information fournie par Reuters 16/01/2026 à 05:02

Le Canada et la Chine forgent un nouveau partenariat stratégique qui devrait déboucher sur des avancées "historiques" en tirant partie des forces de chacun des deux pays, a dit vendredi le Premier ministre canadien Mark Carney au président chinois Xi Jinping.

Mark Carney s'est rendu en Chine pour rétablir les liens entre Ottawa et Pékin, le deuxième partenaire commercial du Canada, après des mois d'efforts diplomatiques déployés pour atténuer les tensions entre les deux pays.

"Il est important de commencer ce nouveau partenariat stratégique en cette période de divisions", a dit Mark Carney à Xi Jinping, appelant à se concentrer sur les secteurs susceptibles d'apporter des "avancées historiques" aux deux pays, comme l'agriculture, l'agroalimentaire, l'énergie et la finance.

"C'est là que nous pouvons, à mon avis, réaliser des progrès immédiats et durables", a-t-il ajouté.

Ottawa cherche à renforcer ses liens avec Pékin après que le président américain Donald Trump a imposé des droits de douane sur certains produits canadien et a suggéré que le Canada devienne le 51e Etat américain.

La Chine, dont les produits sont également visés par des droits de douane américain, désire quant à elle coopérer avec l'un des pays membre du Groupe des Sept (G7).

(Maria Cheng, rédigé par Ryan Woo; version française Camille Raynaud)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des Afghanes avec leurs enfants sont assises dans le service de malnutrition de Médecins sans frontières (MSF) d’un hôpital à Hérat le 8 janvier 2026. Certaines familles parcourent des centaines de kilomètres pour atteindre l’hôpital d’Hérat, faute d’infrastructures de santé dans leurs provinces d’origine ( AFP / Wakil KOHSAR )
    A Hérat, l'hôpital du dernier espoir pour les mères d'enfants malnutris
    information fournie par AFP 16.01.2026 05:02 

    "Personne ne peut imaginer ce que je traverse": dans une salle de soins intensifs, Najiba, 24 ans, veille sans relâche sur son bébé, Artiya, l'un des quelque quatre millions d'enfants risquant de mourir de malnutrition cette année en Afghanistan. La jeune femme ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 15/01/2026
    Top 5 IA du 15/01/2026
    information fournie par Libertify 16.01.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Alstom , M6 , NVIDIA , Nexans , Sanofi . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des ... Lire la suite

  • Un Boeing 737-10 en vol. (Crédit: / Boeing)
    Boeing conclut un accord de principe avec les anciens salariés de Spirit AeroSystems
    information fournie par Reuters 16.01.2026 04:08 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) Un syndicat représentant environ 1.600 employés du fournisseur de fuselage Spirit AeroSystems ... Lire la suite

  • Le candidat du Parti socialiste Antonio Jose Seguro (à gauche) s'entretient avec le candidat indépendant et amiral Henrique Gouveia e Melo (au centre) à côté du candidat de Chega, André Ventura (à droite), avant un débat télévisé avec les autres candidats à la présidence en vue des élections du 18 janvier, à Lisbonne, le 6 janvier 2026 ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )
    Présidentielle au Portugal: le candidat d'extrême droite favori du premier tour
    information fournie par AFP 16.01.2026 03:55 

    La campagne pour le premier tour de l'élection présidentielle au Portugal s'achève vendredi, avec le candidat d'extrême droite André Ventura dans le rôle de favori du scrutin de dimanche, un scénario inédit même s'il a très peu de chances de l'emporter au second ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank