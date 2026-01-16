Le Canada et la Chine forgent un nouveau partenariat stratégique, dit Carney

Le Canada et la Chine forgent un nouveau partenariat stratégique qui devrait déboucher sur des avancées "historiques" en tirant partie des forces de chacun des deux pays, a dit vendredi le Premier ministre canadien Mark Carney au président chinois Xi Jinping.

Mark Carney s'est rendu en Chine pour rétablir les liens entre Ottawa et Pékin, le deuxième partenaire commercial du Canada, après des mois d'efforts diplomatiques déployés pour atténuer les tensions entre les deux pays.

"Il est important de commencer ce nouveau partenariat stratégique en cette période de divisions", a dit Mark Carney à Xi Jinping, appelant à se concentrer sur les secteurs susceptibles d'apporter des "avancées historiques" aux deux pays, comme l'agriculture, l'agroalimentaire, l'énergie et la finance.

"C'est là que nous pouvons, à mon avis, réaliser des progrès immédiats et durables", a-t-il ajouté.

Ottawa cherche à renforcer ses liens avec Pékin après que le président américain Donald Trump a imposé des droits de douane sur certains produits canadien et a suggéré que le Canada devienne le 51e Etat américain.

La Chine, dont les produits sont également visés par des droits de douane américain, désire quant à elle coopérer avec l'un des pays membre du Groupe des Sept (G7).

(Maria Cheng, rédigé par Ryan Woo; version française Camille Raynaud)