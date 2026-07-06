Le Canada choisit la société allemande TKMS pour construire 12 sous-marins, selon le Globe and Mail

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Le Canada a choisi la société allemande TKMS pour construire 12 sous-marins destinés à sa marine, a rapporté lundi le Globe and Mail, renforçant ainsi ses liens avec l'Europe en matière de défense à la veille d'un sommet des dirigeants de l'OTAN axé sur l'augmentation des dépenses militaires.

L'annonce sera faite avant que le Premier ministre canadien Mark Carney ne se rende au sommet de deux jours , en Turquie, qui débute mardi, précise l'article, citant des sources.

Le cabinet du Premier ministre n'a pas répondu à une demande de commentaire. M. Carney devait faire une annonce relative à la sécurité à Halifax lundi après-midi. L'ambassade d'Allemagne à Ottawa et le cabinet du ministre canadien de la Défense, David McGuinty, ont tous deux refusé de commenter.

TKMS, détenue majoritairement par le conglomérat allemand Thyssenkrupp TKAG.DE , propose dans le cadre de cet appel d’offres son modèle de sous-marin de classe 212CD, qu’elle fournit également à la marine norvégienne dans le cadre d’un programme de développement conjoint.

L'action TKMS a bondi de 12,9 % à l'annonce de cette nouvelle, atteignant son plus haut niveau en près de quatre mois.

Le Canada, sous la pression des États-Unis pour qu’il augmente ses dépenses de défense, a déclaré avoir atteint l’objectif de l’OTAN de 2 % du PIB consacré aux dépenses militaires plus tôt que prévu initialement. Les dirigeants de l’OTAN ont convenu de consacrer 5 % du PIB aux investissements liés à la défense et à la sécurité d’ici 2035.

Lors d’un salon de la défense en mai, M. Carney a déclaré que les sous-marins proposés tant par l’Allemagne que par la société sud-coréenne Hanwha Ocean 042660.KS répondaient aux besoins de la marine canadienne et que l’attribution du marché dépendrait probablement des avantages économiques proposés.

Dans sa stratégie industrielle de défense présentée en février, M. Carney s’était engagé à ce que le Canada achète aux alliés du matériel militaire "qui stimule le réinvestissement dans l’économie canadienne" et garantisse "un contrôle souverain sur l’exploitation et la maintenance des équipements nouvellement acquis".

Hanwha Ocean n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Le choix de la Corée du Sud refléterait l’objectif de M. Carney de renforcer les liens commerciaux et d’affaires avec l’Asie.

Avec sa forme en losange, sa longueur d’environ 74 mètres (243 pieds) et son acier non magnétique, TKMS espère que le 212CD deviendra la nouvelle norme de l’OTAN. Le directeur général de TKMS, Oliver Burkhard, a déclaré à Reuters en janvier que son entreprise était en pourparlers avec des sociétés norvégiennes et allemandes afin de proposer un programme d’investissement de plusieurs milliards de dollars portant à la fois sur les terres rares et les composants chimiques pour batteries, dans le but de remporter l’appel d’offres.

M. Burkhard a déclaré aux médias canadiens que TKMS pourrait livrer quatre sous-marins de type 212CD à la marine canadienne d’ici 2036, tandis que Hanwha avait promis une livraison un an plus tôt.