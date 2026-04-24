Le Canada approuve un projet d'extension d'un gazoduc d'une valeur de 4 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le Canada a donné son feu vert à un projet d'extension d'un gazoduc d'Enbridge en Colombie-Britannique, d'un montant de 4 milliards de dollars, a annoncé vendredi le ministre canadien de l'Énergie et des Ressources naturelles, Tim Hodgson.
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