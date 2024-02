Le cacao à des niveaux record

(AOF) - La livre de cacao a inscrit un nouveau plus haut à Londres à 4,01 livres sterling, soit un prix multiplié par deux en un an. Les cours sont soutenus par une offre insuffisante à la suite de la récolte décevante de la Côte d’Ivoire et du Ghana, qui produisent 60% de la production mondiale, en raison de conditions météorologiques défavorables. Leur persistance fait craindre que la prochaine récolte ne soit pas non plus à la hauteur des attentes.