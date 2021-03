Le CAC40 poursuit sa pause de la semaine passée

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris affiche un recul de 0,49% vers 5968 points, poursuivant sa pause de la semaine passée en l'absence de facteurs susceptibles d'inciter les investisseurs à poursuivre leurs achats des derniers mois.

Pénalisé par la remontée des rendements obligataires, le marché parisien avait terminé la séance de vendredi sur un repli de l'ordre de 1,1%, un peu en-dessous des 6000 points.

La semaine écoulée s'est soldée par un effritement de 0,8% qui ne remet pas en cause la tendance haussière puisque le CAC s'adjuge encore plus de 8% depuis le 1er janvier.

Pour les analystes techniques, le CAC conserve une certaine marge de sécurité avant un éventuel basculement en tendance baissière.

'Les premiers signes d'inversion de tendance ne prendront effet que si l'indice CAC 40 revient casser les supports majeurs à 5880 et 5850 points', précisent les équipes de Kiplink Finance.

Les analystes s'attendent par ailleurs à ce que la rotation sectorielle qui a tant bénéficié aux valeurs européennes dites 'cycliques' et 'value' (décotées) depuis le début de l'année se poursuive dans les semaines qui viennent.

'Cette rotation pourrait se prolonger le temps de retrouver des taux à 10 ans américains normalisés autour de 1,90%', estime-t-on chez Salamandre-Auris Gestion.

Après avoir culminé à plus de 1,75% la semaine dernière, le rendement des Treasuries américaines à 10 ans se détendait autour de 1,67% lundi, ce qui pourrait conduire le mouvement de rotation sectorielle à marquer le pas.

De manière générale, certains stratèges s'attendent à ce que la rotation sectorielle perde en intensité au cours du deuxième trimestre, ce qui pourrait même déclencher une tendance à la consolidation plus globale.

'Les secteurs boursiers qui ont fortement performé depuis le début de l'année eu Europe comme ceux du tourisme/loisirs, automobile, banque ou encore pétrole/gaz ne pourront pas continuer sur la même cadence', souligne-t-on chez IG.

Sur le plan des statistiques, les prochains jours verront paraître notamment l'inflation britannique de février, les indices de climat des affaires en France et en Allemagne, mais aussi les estimations flash des PMI composites pour le mois de mars.

Outre-Atlantique, le Nasdaq affiche un gain de 1,6%, devançant le S&P 500 (+0,8%) et le Dow Jones (+0,2%). Les investisseurs américains se semblent pas perturbés par la statistique de la National Association of Realtors faisant état de 6,22 millions de ventes de logements anciens en rythme annualisé au mois de février, soit une chute de 6,6% par rapport à janvier, alors que le consensus attendait un repli plus modéré.

D'autres statistiques sont aussi attendues aux Etats-Unis tout au long de la semaine : PMI préliminaire, commandes de biens durables, revenus et dépenses des ménages pour février, ainsi que la dernière estimation du PIB pour le dernier trimestre 2020.

Du côté des valeurs, Euronext annonce avoir finalisé la vente de Centevo à Profile Software, vente mise en oeuvre dans le cadre d'une revue stratégique initiée suite à l'intégration d'Oslo Børs VPS et à la décision de céder les activités non stratégiques.

Suez a indiqué dimanche que son conseil d'administration a reçu et accepté une offre ferme et engageante du consortium Ardian-GIP visant à la création d'un nouvel ensemble dont les contours sont proches de ceux proposés par la médiation de l'Etat. Le prix proposé pour l'ensemble des activités concernées représente une valeur d'entreprise de 15,8 milliards d'euros soit l'équivalent d'une valorisation de 20 euros par action.

Réagissant rapidement à l'annonce de Suez sur l'offre 'ferme et engageante' qu'il a reçue et acceptée de la part du consortium Ardian-GIP, Veolia a indiqué ne pas être intéressé par sa proposition de négociation. Le groupe de services aux collectivités confirme qu'il ne vendra pas ni n'échangera sa participation de 29,9% au capital de Suez, et que l'OPA qu'il a déposée 'demeure irrévocable même après l'activation de l'entité néerlandaise'.

Airbus annonce avoir été sélectionné par Eutelsat pour construire Eutelsat 36D, un satellite de télécommunications géostationnaire multi-missions de nouvelle génération, qui renouvellera et renforcera la capacité de l'opérateur à 36°Est.