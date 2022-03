Le CAC réduit ses pertes : rencontre des ministres des Affaires étrangères russe et ukrainien jeudi

(AOF) - Le CAC 40 réduit ses pertes en début d'après-midi, ne cédant plus que 1,24% à 5 987 points après être tombé au plus bas du jour à 5 756,38 points. Le marché parisien se reprend à la faveur d'une information rapportée par Reuters selon laquelle les ministres des Affaires étrangères russe et ukrainien allaient se rencontrer jeudi en Turquie.

Ce matin, les Bourses européennes ont plongé car les cours du pétrole s'envolaient. Le baril de Brent a atteint au plus haut 139,13 dollars, soit son niveau le plus élevé depuis juillet 2008. Les cours de l'énergie flambent dans la perspective d'un boycott occidental du pétrole russe.