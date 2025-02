Le CAC 40 toujours au-dessus des 8000 points ; l'inflation US surprend

(AOF) - Les marchés actions européens ont fini dans le vert en dépit de l’accélération inattendue de l'inflation américaine en janvier. Dans ce contexte, le rendement du 10 ans américain gagne 10,5 points de base à 4,637%. L'inflation allemande sera à suivre demain tout comme les comptes annuels de Legrand, Unibail-Rodamco-Westfield et Orange. Ce mercredi, Carmila s'est illustrée, la foncière de galeries commerciales prévoyant une nouvelle progression de son résultat récurrent net par action en 2025. Le CAC 40 a gagné 0,17% à 8042 points et l'EuroStoxx 50 a progressé de 0,29% à 5406 points.

En Europe, Heineken (+14,33% à 77,90 euros) a caracolé en tête de l'indice AEX 25 après sa solide performance sur l'année 2024. Elle est supérieure aux attentes des marchés. Son Ebit s'élève à 4,51 milliards d'euros, soit une hausse organique de 8,3% contre une estimation de 4,41 milliards d'euros, en augmentation de 5,3%. La marge Ebit est de 15,1% contre 14,7% de consensus. Le bénéfice net par action a progressé de 4,7% en organique à 4,89 euros contre 4,62 euros attendus. Le résultat net a augmenté de 7,3% à 2,73 milliards d'euros.

A Paris, M6 (-1,86% à 12,66 euros) a connu une séance volatile. Le groupe audiovisuel a dévoilé hier soir ses résultats annuels d'où ressortent un bénéfice net de 173,1 millions d'euros, en repli de 27% et un résultat opérationnel courant en contraction de 19,5%, à 242,1 millions d'euros. Le taux de marge opérationnel s'établit à 18,5%, en ligne avec les objectifs, contre 22,9%. La filiale de l'Allemand Bertelsmann a dégagé un chiffre d'affaires 2024 de 1,31 milliard d'euros, quasiment inchangé (-0,3%) par rapport à l'année précédente.

Carmila (+2% à 17,34 euros) a terminé en territoire positif. La foncière commerciale a publié hier soir un résultat net récurrent à 1,67% par action, en hausse de 4,5% par rapport à 2023 et contre 1,65% visé par les dirigeants. Le groupe affiche des loyers nets à 370,7 millions d'euros en croissance soutenue de 8,3% par rapport à 2023 (+4,2 % en organique). La dynamique commerciale est "très bonne" avec 942 baux signés et une réversion positive de 3,0%.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 3% en janvier, en rythme annuel, contre 2,9% attendu et après 2,9% en décembre. La progression en rythme mensuel est de 0,5%, contre un consensus de 0,3% et après une progression de 0,4% le mois précédent. L'inflation core, mesure surveillée par la Fed, s'est élevée à 3,3% en rythme annuel, contre un consensus de 3,1%, et à 0,4% en rythme mensuel, contre 0,3% attendus.

A la clôture, l'euro est quasi stable à 1,0359 dollar.