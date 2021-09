Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le CAC 40 totalement figé malgré les stats et 2 records Wall Street information fournie par Cercle Finance • 02/09/2021 à 17:15









Le Palais Brongniart, ancien siège de la Bourse de Paris. (Crédit photo : L. Grassin) (CercleFinance.com) - Les scores restent totalement figés à une heure de la clôture : c'est une séance de pure camisole algorithmique avec un CAC (+0,% à 6.763) enfermé au sein d'un corridor 6.760/ 6.780Pts. Le phénomène de stagnation est général avec moins de 0,05% de hausse pour l'E-Stoxx50 et le FT-100 à Londres. Les 2 nouveaux records du S&P500 à 4.542 et du Nasdaq à 15.380 (dès l'ouverture) ne changent rien : Wall Street avance de +0,3% à +0,4% et semble capter toutes les liquidités allouées aux actions. En ce qui concernes celles allouées à la spéculation, elle filent du côté des cryptos avec un bitcoin (+3,5%) qui tutoie les 50.000$ et accessoirement du pétrole avec un WTI qui avance de +1,3%. Les indices boursiers restent complètement insensibles aux données 'macro' qui sont nombreuses depuis 11H ce matin. Les prix à la production industrielle ont augmenté de 2,3% dans la zone euro et de 2,2% en 'séquentiel' dans l'UE en juillet, selon Eurostat, après avoir augmenté de 1,4% dans la zone euro et de 1,5% dans l'UE en juin par rapport à mai. Par rapport à juillet 2020, les prix à la production industrielle ont augmenté de 12,1% dans la zone euro et de 12,2% dans l'UE en juillet dernier, après des taux annuels de respectivement +10,2% et +10,4% observés en juin. Ceci aurait pu provoquer un accès de nervosité sur les marché obligataires, mais c'est tout le contraire qui se manifeste avec une détente de -2Pts de nos OAT vers -0,045% ou sur les Bunds avec -1,8Pts à -0,399%. Les T-Bonds affichent également une grande sérénité (-1Pts de rendement à 1,292%) après la publication de 4 statistiques en rafale. La plus attendue concernait le chômage (à la veille du 'NFP') : 340 000 inscriptions au chômage ont été enregistrées lors de la semaine du 28 août, soit -14.000 contre un consensus de -7.000. Le déficit commercial s'est réduit de -4,4Mds$ à 70,1Mds$ au mois de juillet, sous l'effet combiné d'une hausse des exportations et d'un léger repli des importations. Les exportations ont augmenté de 1,3% à 212,8 milliards de dollars, grâce notamment à la vigueur de la demande pour les équipements industriels et les biens de consommation. Les importations ont, elles, diminué de 0,2% à 282,9 milliards de dollars, notamment en raison d'une baisse du poste lié aux jeux, jouets et équipements sportifs. Le déficit commercial des Etats-Unis avec la Chine, un sujet toujours très délicat, s'est réduit de 2 milliards à exactement 25Mds de dollars. La productivité non-agricole est revue à la baisse de -0,2%, à +2,1% aux Etats-Unis au deuxième trimestre 2021 en rythme annuel, selon la deuxième estimation du Département du Travail, le consensus tablait au contraire sur une révision à la hausse vers 2,4% (après +4,3% au 1er trimestre). En juillet 2021 par rapport à juin, les prix à la production industrielle ont augmenté de 2,3% dans la zone euro et de 2,2% dans l'UE, selon Eurostat, après avoir augmenté de 1,4% dans la zone euro et de 1,5% dans l'UE en juin par rapport à mai. Par rapport à juillet 2020, les prix à la production industrielle ont augmenté de 12,1% dans la zone euro et de 12,2% dans l'UE en juillet dernier, après des taux annuels de respectivement +10,2% et +10,4% observés en juin. Par ailleurs, les coûts unitaires salariaux se sont accrus de 1,3%. Enfin, le dernier chiffre du jour concernait les commandes à l'industrie américaine : elles se sont accrues de 0,4% en juillet, selon le Département du Commerce, une évolution à peu près conforme au consensus après une progression de 1,5% en juin (chiffre confirmé par rapport à l'estimation initiale). De leur côté, les livraisons de l'industrie ont augmenté de 1,6% en juillet après une croissance de 1,9% le mois précédent. Avec l'augmentation de 0,5% des stocks, le ratio stocks sur livraisons s'est tassé à 1,46, contre 1,48 en juin. Du côté des valeurs françaises, Nexans reste en tête du SBF-120 avec +2,5%. Lagardère annonce la signature, le 1er septembre, par Lagardère Travel Retail d'un accord avec JD.com et China Jianyin Investment (JIC), en vue de leur entrée au capital de Lagardère Travel Retail Asia, pour une participation totale de 22,36% du capital. Alstom indique qu'il fournira au SYTRAL (Syndicat des Transports de l'Agglomération Lyonnaise) 35 rames Citadis supplémentaires dans le cadre du plan 'Destinations 2026', qui prévoit la mise en service et le prolongement de nouvelles lignes de tramways. Le montant de la commande s'élève à 115 ME. Stellantis a annoncé mercredi soir la conclusion d'un accord définitif pour l'acquisition de First Investors Financial Services Group, une société américaine de financement automobile, dans le cadre d'une transaction au comptant pour environ 285 millions de dollars. Enfin, Crédit Agricole SA annonce le lancement de son opération annuelle d'augmentation de capital réservée aux salariés du groupe Crédit Agricole dans le monde, dans le cadre de sa politique d'accroissement progressif de la part des salariés dans son capital.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.06% BTC/USD NEXC +2.67%