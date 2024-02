Le CAC 40 tiré par le luxe, Crédit Agricole à la traîne

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé dans le vert, soutenus par les résultats des entreprises. A Paris, pas moins de 7 membres du CAC 40 ont dévoilé leurs comptes trimestriels depuis mercredi soir. Les investisseurs ont salué le retour du dividende d'Unibail-Rodamco-Westfield après trois années d'abstinence. La publication de Kering a aussi reçu un accueil favorable et bénéficié à l'ensemble du secteur du luxe. Crédit Agricole n'a pas eu cette chance. L'indice CAC 40 a gagné 0,76% à 7665,63 points et l'EuroStoxx50 a progressé de 0,61% à 4707,40 points.

En Europe, Astrazeneca a affiché la plus forte baisse du Footsie 100 après avoir publié un bénéfice inférieur aux attentes au quatrième trimestre. Le laboratoire pharmaceutique anglo-suédois a reculé de 6,36% à 9823 pence. Le bénéfice par action "core" est ressorti en progression de 7% à taux de change constants à 1,45 dollar alors que le marché visait 1,50 dollar. Il a augmenté de 15% à 7,26 dollars en 2023. Astrazeneca prévoit que son chiffre d'affaires total devrait augmenter de 10 à 15% en 2024 à taux de change constants, de même que son bénéfice par action "core".

Reculant de 5,51% à 12,342 euros, Crédit Agricole a été refoulé à la dernière place de l’indice CAC 40. Les investisseurs sanctionnent des profits avant impôts inférieurs aux attentes en fin d’année en raison principalement de la contre-performance de sa banque de détail en Italie et de ses activités d’assurances. Sur l'ensemble de 2023, la banque verte a cependant dévoilé des bénéfices record. Autre bonne nouvelle, les actionnaires vont recevoir un dividende supérieur de 8% au consensus, soit 1,05 euro par action.

Kering (+4,92% à 409,40 euros) a clôturé en tête de l'indice CAC 40 après avoir exprimé sa volonté de "privilégier les dépenses et investissements nécessaires au développement et à la croissance à long terme de ses Maisons, tout en restant vigilant et discipliné sur sa structure de coûts". Dans le sillage de cette annonce, les autres valeurs du luxe ont progressé : Hermès, LVMH et L'Oréal.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le nombre d'inscriptions au chômage s'élevait à 218000 la semaine dernière aux Etats-Unis contre un consensus de 221000, après 227000 la semaine précédente, chiffre révisé de 224000.

Vers 17h40, l'euro perd 0,06% à 1,0767 dollar.