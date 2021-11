Le CAC 40 termine sur un repli symbolique

En revanche, les données liées aux consommateurs ont surpris favorablement. Les revenus des ménages américains ont progressé de 0,5% en octobre 2021 sur un mois, et leurs dépenses ont augmenté de 1,3%. Ces indicateurs étaient attendus respectivement en hausse de 0,2% et 1% par le consensus Briefing.com.

(AOF) - En hausse à l'ouverture, les marchés européens ont passé l'essentiel de la séance dans le rouge. Après une tentative de retour dans le vert, le CAC 40 a fini en repli de 0,03% à 7042,23 points. L'EuroStoxx50 a pour sa part reculé de 0,06% à 4 281,46 points. Aux Etats-Unis, les indices évoluaient sous leur ligne de flottaison, avec un Dow Jones reculant de 0,29%. Wall Street sera fermé demain pour Thanksgiving et ouvert pour une séance raccourcie vendredi.

