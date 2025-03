Le CAC 40 termine la semaine au-dessus des 8000 points, Kering lanterne rouge

(AOF) - Les Bourses européennes ont terminé sur une note favorable une semaine marquée par la politique commerciale chaotique de Donald Trump. Sur le plan géopolitique, le porte parole du Kremlin s'est dit "prudemment optimiste" au sujet de la proposition de trêve en Ukraine, rapporte Reuters. En Europe, un accord a été conclu en Allemagne sur la réforme du "frein à l'endettement" et sur un fonds d'infrastructure de 500 milliards d'euros. Le CAC 40 a gagné 1,13% à 8028,28 points, limitant ses pertes sur la semaine à 1,1%. L'EuroStoxx50 a progressé de 1,34% à 5399,79 points.

En Europe, BMW a cédé 0,75% à 81,70 euros après avoir présenté des perspectives de rentabilité inférieures aux attentes. En 2024, le constructeur allemand a vu son bénéfice net chuter de 36,9% à 7,68 milliards d’euros et le résultat opérationnel de l’activité automobile baisser de 39,2% à 7,89 milliards d’euros. Celle-ci a enregistré un repli de 3,5 points de sa marge à 6,3%. Cette année, elle est attendue entre 5 % à 7 %, ressortant sous le consensus de 6,9 %.

A Paris, Kering (-10,71% à 223,55 euros) a enregistré la plus forte baisse du CAC 40 ce vendredi après la nomination inattendue hier de Demna (Demna Gvasalia de son vrai nom) au poste de directeur artistique de Gucci à compter de début juillet 2025. " Cette nomination fait figure de surprise, son nom ayant été rarement cité pour prendre la suite de Sabato de Sarno écarté début février. Les rumeurs évoquaient plutôt Maria Grazia Chiuri, la directrice artistique des collections femme de Dior, ou Hedi Slimane, qui vient de quitter Celine ", a réagi Invest Securities.

Virbac (-2,47% à 296 euros) a terminé parmi les plus fortes baisses de l'indice SBF 120 alors que 2025 devrait être une année de transition pour le spécialiste de la santé animale. L'année dernière, la société a généré un résultat opérationnel courant 2024 "à un niveau historique" de 16,6% du chiffre d'affaires, à 231,8 millions d'euros, en progression de 1,5 point par rapport à 2023. Cette rentabilité s'entend avant amortissement des actifs issus d'acquisitions. Elle est ressortie à 16% à périmètre constant.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En février, l’indice des prix à la consommation (IPC) est stable sur un mois, après +0,2 % en janvier, indique l'Insee ce vendredi. Sur un an, les prix à la consommation augmentent de 0,8 % en février, après +1,7 % en janvier.

L'inflation en données harmonisées en rythme annuel est ressortie à 2,6% en février en Allemagne contre un consensus de 2,8% après 2,8% en janvier. En rythme mensuel, elle ressort en hausse de 0,5% contre 0,6% attendu après un recul de 0,2% le mois précédent.

L'économie britannique s'est contractée de 0,1% en janvier après +0,4% en décembre. Le consensus visait une hausse de 0,1%.

L'indice de la confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est ressorti à 57,9 en mars après 63,1 en février. Il était attendu à 64,7. Les anticipations d'inflation à 12 mois et sur cinq ans de l'indice Michigan se sont élevées à 4,9% et 3,9% respectivement contre 4,3% et 3,5% en février.

Vers 17h30, l'euro gagne 0,22% à 1,0878 dollar.