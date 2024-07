Le CAC 40 surperforme grâce à Publicis et Teleperformance

(AOF) - Les Bourses européennes ont fini dans le désordre alors que la BCE n'a pas modifié ses taux, comme prévu. Les marchés attribuent une probabilité de 80% à un assouplissement de sa politique monétaire en septembre. L'Europe a perdu de l'altitude dans le sillage du basculement dans le rouge de Wall Street. Les valeurs technologiques restent sous pression. A Paris, le relèvement de l'objectif de croissance de Publicis a été apprécié. L'indice CAC 40 a rebondi de 0,21% à 7586,55 points tandis que l'EuroStoxx50 a cédé 0,31% à 4876,18 points.

En Europe, Novartis a reculé (-4,01% à 95,09 francs suisses) à la Bourse de Zurich malgré la présentation de résultats en hausse au deuxième trimestre. Le groupe pharmaceutique suisse relève sa prévision de résultat opérationnel "core" 2024, tablant désormais sur une croissance de 15 à 20% contre 10% à 15% précédemment. Il affiche un chiffre d’affaires en hausse de 11% sur le trimestre, à 12,51 milliards de dollars, avec un bénéfice net en hausse de 43% à 3,24 milliards et un bénéfice par action ajusté en hausse de 17% à 1,97 dollar. Le flux de trésorerie disponible atteint 4,6 milliards de dollars.

A Paris, Publicis (+2,98% à 100,10 euros) s'est adjugé la deuxième place de l'indice CAC 40, derrière Teleperformance, dans le sillage de résultats semestriels meilleurs qu'anticipé et du relèvement de ses prévisions de croissance pour 2024. Au titre du premier semestre, le résultat net part du groupe de communication ressort à 773 millions d'euros, comparé aux 623 millions d'euros de l'année précédente pour la même période. La marge opérationnelle a progressé de 6,1%, à 1,160 milliard d'euros, soit un taux de marge de 17,3%, stable sur un an.

EssilorLuxottica fait les gros titres de l'actualité boursière depuis hier. Au lendemain de l'annonce inattendue du rachat de la marque de streetwear Supreme pour un montant de 1,5 milliard de dollars, la presse évoque une prise de participation de Meta, la maison-mère de Facebook. Cette rumeur de presse a donné un coup de fouet au titre du spécialiste franco-italien de l'optique, qui a gagné 1,50% à 192,70 euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le Conseil des gouverneurs a décidé ce jour de laisser inchangés les trois taux d'intérêt directeurs de la BCE. Cette décision est conforme aux prévisions. Le taux d'intérêt des opérations principales de refinancement ainsi que ceux de la facilité de prêt marginal et de la facilité de dépôt demeureront inchangés, à respectivement 4,25%, 4,50% et 3,75%. Le Conseil des gouverneurs " maintiendra une approche s'appuyant sur les données, réunion par réunion, pour déterminer de manière appropriée le degré et la durée de cette orientation restrictive ".

L'indice des indicateurs avancés a reculé de 0,2% en juin alors qu'il était anticipé en repli de 0,3%. Il avait baissé de 0,4% en mai.

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti à 13,9 en juillet, très au-dessus du consensus de 2,7, après 1,3 en juin.

Le nombre d'inscriptions au chômage s'élevait à 243 000 la semaine dernière aux Etats-Unis contre un consensus de 229 000 et après 223 000 la semaine précédente.

A la clôture, l'euro perd 0,20% à 1,0909 dollar.