Le CAC 40 soutenu par les secteurs des semi-conducteurs et du luxe

(AOF) - Sous le signe de la morosité jusque-là, les marchés européens ont retrouvé du peps. Les membres du conseil des gouverneurs de la BCE ont manifesté leur confiance dans le retour de l'inflation à sa cible de 2%, mais ils estiment que les nombreux risques justifient des taux toujours restrictifs. Côté valeurs, le secteur des semi-conducteurs a fini bien orienté, grâce à un repli moins prononcé que prévu des profits de TSMC, tout comme celui du luxe, dans le sillage des ventes solides de Richemont. Le CAC 40 s'est adjugé 1,13% à 7401 points tandis que l'EuroStoxx 50 a gagné 1,08% à 4450 points.

En Europe, Richemont a bondi de 10,39% à 116,35 francs suisses à Zurich après la publication d'une performance meilleure que prévu au troisième trimestre de son exercice décalé 2023-2024. Le groupe a affiché des ventes sur cette période en hausse de 4%, flirtant avec les 5,6 milliards d'euros, malgré un environnement macroéconomique et géopolitique toujours incertain. Ses trois maisons de joaillerie (Buccellati, Cartier et Van Cleef & Arpels) ont généré la plus forte augmentation d'activité (+12% contre 9% de consensus).

L'action Virbac (-1,47% à 335,00 euros) a terminé dans le rouge au lendemain de l'annonce d'une croissance de ses revenus de 4,9% à taux de change et périmètre constants en 2023 "grâce à un niveau record d’activité au quatrième trimestre". Ce recul intervient après "un bond de 28% en décembre grâce à la révision inattendue de ses objectifs" le 19 décembre, rappelle Stifel. Le broker ne voit "pas de justification pour une prime" par rapport à ses concurrents. Jefferies reste aussi à Conserver.

STMicroelectronics (+3,70% à 40,32 euros) a fini en tête du CAC 40. Le secteur des semi-conducteurs en Europe a été bien orienté à la faveur d'un repli moins prononcé que prévu des profits de TSMC. Si le fondeur taïwanais a enregistré une baisse de 19,3% de son bénéfice net au quatrième trimestre à 238,7 milliards de dollars taïwanais (6,92 milliards d'euros), le consensus LSEG SmartEstimate était plus faible : 226,4 milliards de dollars taïwanais.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti à -10,6 en janvier, un niveau inférieur au consensus de -7. Il s'était élevé à -12,8 en décembre.

Le nombre d'inscriptions au chômage s'élevait à 187000 la semaine dernière aux Etats-Unis contre un consensus de 207000, après 203000 la semaine précédente, chiffre révisé de 202000.

1,496 million de permis de construire ont été enregistrés en décembre en rythme annuel aux Etats-Unis. Le consensus visait 1,48 million, après 1,467 million en novembre. De plus, 1,46 million de mises en chantier ont été enregistrées le mois dernier en rythme annuel. Le consensus visait 1,426 million, après 1,525 million en novembre.

A la clôture, l'euro cède 0,16% à 1,0864 dollar.