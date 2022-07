Le CAC 40 soutenu par les résultats des sociétés, valeurs technologiques en tête

(AOF) - Les marchés européens ont progressé modérément, rassurés par les résultats de Microsoft et d'Alphabet. L’indice CAC 40 a gagné 0,83% à 6 263,30 points et l’EuroStoxx50 s’est adjugé 1,04% à 3 612,58 points. La tendance était également positive à Wall Street où le Nasdaq Composite gagnait 2,4% vers 17h30. Si la Fed devrait annoncer à 20 heures une hausse de 75 points de base de ses taux directeurs, elle s’est fait voler la vedette par les résultats des sociétés.

Les performances des deux géants de la tech, Microsoft et Alphabet étaient particulièrement attendues. Si leurs profits sont ressortis en-dessous du consensus, les investisseurs avaient encore tout récemment réduit leurs anticipations du fait de la dégradation du contexte macroéconomique. Microsoft a en outre présenté des perspectives rassurantes.

La hausse en Europe est intervenue malgré un cours du gaz qui ne cesse de grimper. Le Dutch TTF Futures, qui sert de référence en Europe, a dépassé les 200 euros le mégawatteure sur fond de craintes de pénurie cet hiver.

JPMorgan prévoit une contraction du PIB de la zone euro de 0,5% au quatrième trimestre 2022 et au premier trimestre 2023, selon une étude publiée aujourd'hui. L'Europe connaîtrait ainsi une récession " technique ". Le stratège est plus pessimiste sur la conjoncture européenne en raison de la crise politique en Italie, mais surtout de la hausse des cours du gaz, qui alimente une inflation déjà élevée. Et encore, les prévisions pour le cours du gaz utilisées par la banque américaine sont bien plus faibles que leur niveau actuel.

A Paris, les publications d'Elior, d'Atos, de Worldline et de Nexans ont été plébiscitées. En revanche, M6 et TF1 se sont repliés car leur projet de rapprochement est menacé.