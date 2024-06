Le CAC 40 sous-performe à la mi-année avant les élections

(AOF) - Au terme de cette dernière séance du mois de juin et avant le premier tour des législatives ce dimanche en France, les Bourses européennes ont clôturé en légère baisse. Le CAC 40 a reculé de 0,68% à 7479,40 points, portant ses pertes à près de 2% sur la semaine et à 6,4% en juin. Au premier semestre, l'indice phare de la place parisienne a perdu 0,85%. L'EuroStoxx50 a cédé aujourd'hui 0,24% à 4890,78 points. Aux Etats-Unis, les indices évoluent dans le vert : le Dow Jones s'adjuge 0,27% vers 17h30.

" Le premier tour des élections législatives françaises ne permettra pas de déterminer avec certitude la composition de l'Assemblée nationale. Mais il devrait réduire la palette des résultats plausibles et permettre une meilleure évaluation des risques d'instabilité politique permanente au cours de l'année à venir ", expliquent les économistes de Citi.

Sur le marché des taux, le spread franco-allemand s'est écarté à 84 points de base - au plus haut depuis 2012 - avant de retomber à un peu moins 80. Ce spread est considéré comme une mesure du risque politique.

Cette séance de vendredi a été marquée par la publication des données de l'inflation des deux côtés de l'Atlantique.

En juin, les prix à la consommation en France ont ralenti sur un an, progressant de 2,1% après une hausse de 2,3% en mai, a fait savoir l'Insee. Cette inflation légèrement plus faible s'expliquerait par le ralentissement sur un an des prix de l'alimentation et de l'énergie. L'inflation en données harmonisées en juin en France est en ligne avec les attentes. Il s'élèverait à 2,5%.

Mesure de l'inflation très surveillée par la Réserve fédérale américaine, l'indice des prix PCE américain a aussi ralenti en mai en rythme annuel : +2,6% comme attendu, contre une augmentation 2,7% en avril. En version core, il a augmenté de 2,6% en rythme annuel comme attendu, après une progression de 2,8% en avril.

" Le rapport est particulièrement positif sur un point : l'inflation "supercore" ne s'est pas accélérée au cours du mois. Cette inflation core, qui exclut les prix élevés du logement, est celle qui importe vraiment à la Fed. Nous savons que la Fed a besoin de plusieurs bons rapports consécutifs, mais la situation devient de plus en plus favorable à une première baisse des taux", a commenté Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro IS.

Coté valeurs, L'Oréal a enregistré la plus forte baisse du CAC40 : son directeur général Nicolas Hieronimus a révisé en baisse sa prévision de croissance du marché mondial de la beauté cette année.

En outre, Atos a fini lanterne rouge du SBF 120. Le groupe informatique a annoncé la démission du conseil d'administration de David Layani (président et fondateur de Onepoint) et Helen Lee Bouygues. Cette semaine, Atos avait aussi officialisé la fin des discussions avec le consortium mené par Onepoint et Butler Industries au sujet de sa restructuration financière.