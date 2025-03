Le CAC 40 sous les 8000 points, recul continu des marchés européens

(AOF) - Les marchés actions européens ont poursuivi leur mouvement baissier. Les craintes des marchés se sont amplifiées après l'annonce d'une taxe supplémentaire de 25% par l'administration Trump sur les voitures fabriquées en dehors des Etats-Unis. Côté statistiques, l'indice des prix PCE core américain, qui est la mesure de l'inflation préférée de la Fed, a légèrement dépassé les attentes. Il a augmenté de 2,8% en rythme annuel contre 2,7% attendu, après une progression de 2,7% en janvier. Enregistrant une troisième séance de suite dans le rouge, le CAC 40 a perdu 0,93% à 7916,08 points.

A la Bourse de Zurich, Holcim a reculé de 1,11% à 96,50 francs suisses. Le premier cimentier mondial a dévoilé ses perspectives de croissance pour 2030 alors que la scission et la cotation à New York de son unité nord-américaine Amrize prend forme. Le groupe table sur une croissance annuelle moyenne des ventes entre 3 à 5% et de l'Ebit récurrent, hors effets de change, de 6% à 10% sur cette période.

A Paris, Ubisoft avait annoncé début janvier qu'il étudiait " diverses options stratégiques et capitalistiques transformantes ", le résultat de cette réflexion a été dévoilé hier soir. L'éditeur de jeux vidéo créera une filiale dédiée à ses principales marques Assassin's Creed, Far Cry et Tom Clancy's Rainbow Six, dont le groupe chinois et actionnaire d'Ubisoft, Tencent prendra 25% pour 1,16 milliard d'euros. En tête de l'indice SBF 120 vendredi matin, l'action Ubisoft a basculé dans le rouge en début d'après-midi et finalement perdu 0,43% à 12,865 euros.

Secrétaire général de l'Elysée depuis 2017, Alexis Kohler rejoindra Société Générale en tant que directeur général adjoint du groupe en juin. En Bourse, l'action de la Banque de la Défense a perdu 1,88% à 42,54 euros dans un contexte de baisse du secteur bancaire en Europe. Ce dernier fait l'objet de prises de bénéfices alors qu'il affiche avec le secteur de la défense l'une des meilleures performances en Europe. L'Euro Stoxx Banks affiche une progression de 30% depuis le 1er janvier.

Les chiffres macroéconomiques

Sur un an, selon l'estimation provisoire de l'Insee, les prix à la consommation augmentent de 0,8% en mars 2025, comme en février. Les accélérations des prix des services, notamment ceux des assurances, et de l'alimentation, en particulier ceux des produits frais, sont compensées par les baisses de prix de l'énergie et, dans une moindre mesure, des produits manufacturés. Sur un mois, les prix à la consommation augmentent de 0,2 % en mars 2025 après avoir été stables en février.

En février, les dépenses de consommation des ménages en biens diminuent de nouveau sur un mois (‑0,1 % en volume après ‑0,6 % en janvier 2025 – données révisées), comme le rapporte l'Insee ce vendredi. Cette baisse est portée par le repli de la consommation alimentaire (‑0,7 %). À l'inverse, la consommation de biens fabriqués augmente légèrement (+0,2 %), comme la consommation d'énergie (+0,2 %).

Les prix à la production de l'industrie en France ont reculé de 0,5% en février, après + 0,8% en janvier et +0,7% en décembre, selon les données publiées vendredi par l'Insee. Sur un an, les prix se replient pour le vingtième mois consécutif (-0,4 % après -1,0 % en janvier et -2,5 % en décembre).

Le taux de chômage s'élève à 6,3% en mars contre 6,2% attendu. Il est ressorti à 6,2% en février. Le nombre de chômeurs a augmenté de 26000 après une hausse de 5000 en février. Les économistes anticipaient une hausse de 10000.

L'indice du climat des affaires en zone euro est ressorti à - 0,73 point en mars contre - 0,75 points en février. En mars 2025, l'indicateur du climat économique (ESI) a baissé de 1,1 point dans la zone euro à 95,2.

En zone euro, l'indice de la confiance des consommateurs est ressorti à -14,5 en mars comme attendu. Il était ressorti à -14,5 au mois de février.

L'indice des prix PCE américain a augmenté de 2,5% en février en rythme annuel en ligne avec les attentes, après 2,5% en janvier. En version core, il a augmenté de 2,8% en rythme annuel contre 2,7% attendu, après une progression de 2,7% en janvier. Cette dernière mesure de l'inflation est très surveillée par la Fed.

L'indice de la confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est ressorti à 57 en mars dans son estimation finale après 64,7 en février. Il était attendu à 57,9.

Les dépenses des ménages en février sont ressorties en hausse de 0,4% contre 0,5% attendu après un recul de 0,3% en janvier. Les revenus des ménages ont augmenté de 0,8% contre +0,4% attendu après une hausse de 0,7% le mois précédent.

Vers 17h45, l'euro gagne 0,25% à 1,0826 dollar.