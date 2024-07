Le CAC 40 sous les 7600 points ; Scor sanctionné

(AOF) - Les marchés européens ont accusé une deuxième séance consécutive en territoire négatif marquée par de nouveaux profit warning. Le luxe s'est de nouveau trouvé sous pression, après l'avertissement de Hugo Boss et l'activité de Richemont pénalisée par la Chine. De son côté, le réassureur Scor a décroché au lendemain de son avertissement. Côté statistiques, les ventes au détail américaines sont ressorties plus élevées que prévu en juin. Les chiffres de l'inflation en zone euro et au Royaume-Uni seront au menu de demain. Le CAC 40 a cédé 0,69% à 7580 points et l'EuroStoxx 50, 0,63% à 4951 points.

Hugo Boss a chuté de 8,12% à 37,09 euros à Francfort et atteint son plus bas niveau depuis avril 2021 après avoir lancé un avertissement sur ses ventes. Pénalisée par l'affaiblissement de la demande mondiale notamment en Chine et au Royaume-Uni, la maison de couture allemande vise désormais des ventes annuelles comprises entre 4,20 et 4,35 milliards d'euros contre 4,30 à 4,45 milliards d'euros précédemment. La société prévoit également un bénéfice d'exploitation d'environ 350 à 430 millions d'euros, contre une prévision antérieure d'environ 430 à 475 millions d'euros.

A Paris, la sanction a été sans appel pour Scor , qui a dévissé de 24,56% à 19,66 euros au lendemain de son avertissement. Réagissant à ce profit warning, UBS indique que le consensus de bénéfice par action 2024 pourrait être abaissé de 50% à 60% et ceux pour 2025 et 2026 d'environ 6%-9%. Le réassureur a prévenu que ses activités d'assurance vie et santé enregistreraient une perte d'environ 400 millions d'euros au deuxième trimestre, " notamment affecté par des actions prises sur les provisions et par un écart d'expérience qui continue d'être négatif ".

Atos (-13,15% à 1,11 euro) a vécu une séance volatile après avoir annoncé hier avoir reçu l'engagement d'un groupe de banques et de porteurs d'obligations sur un montant cible de 1,675 milliard d'euros de nouveaux financements sécurisés, dans le cadre de son plan de restructuration. Le groupe a également annoncé avoir obtenu un accord de "lock-up" avec ses créanciers couvrant tous les termes clés du plan de restructuration.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice Zew du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques est ressorti à 41,8 en juillet contre 41,2 attendus après 47,5 en juin.

Selon les premières estimations, la zone euro a enregistré un excédent de 13,9 milliards d’euros dans ses échanges de biens avec le reste du monde en mai, contre un déficit de 0,4 milliard d’euros en mai 2023, selon des données fournies par Eurostat. Les exportations de biens de la zone euro vers le reste du monde se sont élevées à 241,5 milliards d’euros en mai 2024, soit une baisse de 0,5%. Les importations en provenance du reste du monde se sont élevées à 227,6 milliards d’euros, soit une baisse de 6,4%.

Les ventes au détail sont restées stables en juin aux Etats-Unis, à comparer avec un consensus de -0,3% et après une hausse de 0,3% en mai, chiffre révisé de 0,1%. Hors automobile et essences, elles ont progressé de 0,8% en juin, contre un consensus de +0,2% après une hausse de 0,3% en mai.

L'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers s'est élevé à 42 en juillet, s'affichant sous le consensus de 43. Il était ressorti à 43 en juin.

Les prix des importations, hors pétrole, ont augmenté de 0,2% en juin après avoir reculé de 0,3% en mai.

A la clôture, l'euro cède 0,12% à 1,0882 dollar.