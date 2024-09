Le CAC 40 sous les 7600 points

(AOF) - Les marchés actions européens ont uniformément baissé ce mardi. Les investisseurs ont pris connaissance de l'indice ISM manufacturier aux Etats-Unis qui évolue toujours en zone de contraction. Le rapport sur l'emploi outre-Atlantique sera connu vendredi. Côté valeurs, Nexans a brillé en tête du SBF 120 après des évolutions positives sur le projet d’interconnecteur Great Sea reliant la Grèce et Chypre. Ubisoft et Atos ont fermé la marche de ce même indice. Le CAC 40 a reculé de 0,93% à 7575 points et l'Eurostoxx 50 a fléchi de 1,19% à 4914 points.

eDreams Odigeo (+0,30% à 6,62 euros) a terminé en hausse à la Bourse de Madrid dans le sillage de la publication de ses résultats trimestriels. Le spécialiste des réservations touristiques a pourtant enregistré une perte nette de 1,2 million d'euros entre avril et juin, contre un bénéfice net de 4,1 millions il y a un an. Il invoque "certains éléments non récurrents qui ont eu un impact" "en raison du calendrier", parmi lesquels "les dépenses liées au plan d’incentive à long terme et les coûts informatiques plus élevés, qui sont des investissements stratégiques pour la croissance future".

Valneva (+0,82% à 3,19 euros) a fini dans le vert après avoir publié avec Pfizer des données positives de l'étude de phase 2 VLA15-221 sur son candidat vaccin contre la maladie de Lyme, VLA15. La biotech évoque une "forte réponse immunitaire démontrée dans les populations pédiatriques et adultes un mois après une vaccination avec une deuxième dose de rappel" et un "profil d'innocuité favorable pour VLA15 observé dans toutes les tranches d'âges et pour toutes les vaccinations".

Eutelsat (-3,67% à 4,25 euros) a baiss& malgré l'annonce d'un partenariat historique au terme duquel SoftBank Corp. pourra intégrer à son portefeuille les services de connectivité en orbite terrestre basse d'Eutelsat OneWeb. Grâce à l'accord pluriannuel, SoftBank pourra proposer à ses clients, parmi lesquels des entreprises et des administrations publiques, des services, assortis de garanties de bande passante et de débits élevés, favorisant considérablement l'essor de ses services de communication par satellite. Le périmètre visé dans un premier temps concerne le marché japonais, mais il pourra s'étendre par la suite.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat de l'Institute of Supply Management pour le secteur manufacturier est ressorti à 47,2 en août, contre un consensus de 47,5. Il s'élevait à 46,8 en juillet.

Le PMI pour le secteur manufacturier évolue également toujours en zone de contraction, passant de 49,6 à 47,9 entre juillet et août, selon S&P Global. Il était anticipé à 48.

Les dépenses de construction outre-Atlantique ont reculé de 0,3% en juillet alors qu'elles étaient anticipées en progression de 0,1% après avoir reculé de 0,3% en juin.

Le déficit du budget de l'État français s'est établi à 156,9 milliards d'euros fin juillet, selon les données publiées mardi par le ministère chargé des Comptes publics. Il s'élevait à 169 milliards d'euros à la même période l'année précédente.

Vers 17h30, l'euro cède 0,26% à 1,1043 dollar.