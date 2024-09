Le CAC 40 sous les 7600 points

(AOF) - Les marchés européens ont fini dans le rouge en l'absence de nouveaux catalyseurs. Aux Etats-Unis, les ventes de logements neufs ont surpris favorablement alors que les investisseurs prendront connaissance vendredi des données sur l'inflation US. En France, le déficit public risque de dépasser 6% du PIB cette année, a averti le ministre du Budget, Laurent Saint-Martin. Le spread franco-allemand s'est du coup écarté à près de 80 points de base. Côté valeurs, Air France-KLM a fini dans le vert. Le CAC 40 a perdu 0,50% à 7565 points tandis que l'EuroStoxx 50 a cédé 0,47% à 4918 points.

En pleine épreuve de force avec UniCredit, qui est sur le point de devenir son premier actionnaire, Commerzbank va changer de patron. A Francfort, l'action de l'établissement allemand a gagné 0,89% à 15,30 euros tandis qu'à Milan, le titre de la banque italienne a progressé de 2,21% à 18,09 euros. La directrice financière, Bettina Orlopp remplacera Manfred Knof dans un avenir proche. L'offensive d'UniCredit fait l'objet de l'opposition de la banque, des syndicats et du gouvernement en Allemagne.

Sanofi (-1,27% à 102,36 euros) a reçu deux offres de rachat pour sa division de santé grand public, selon Bloomberg. Ces offres émaneraient des fonds de capital-investissement Clayton Dubilier & Rice et PAI Partners, et le groupe pharmaceutique français serait prêt à prendre une décision définitive dans les jours à venir. La cession annoncée en octobre 2023 viserait à créer "deux entités, chacune mieux équipée pour poursuivre sa propre stratégie commerciale, allouer ses ressources et son capital".

Air France-KLM (+6,04% à 8,92 euros) a caracolé en tête de l'indice SBF 120 après que JP Morgan a rehaussé sa recommandation, de Sous-Pondérer à Surpondérer. "Nous voyons une inflexion potentielle de la dynamique des bénéfices en 2025 dans alors que le cours de l'action est historiquement bas", déclare le broker dans une note sur les compagnies aériennes européennes. "Le rapport risque-récompense du secteur semble désormais positif à notre avis, ce qui pourrait conduire à la poursuite de la surperformance saisonnière au quatrième trimestre" précise-t-il.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En septembre, la confiance des ménages s' est de nouveau améliorée, pour le troisième mois consécutif, fait savoir l'Insee ce mercredi. À 95, l’indicateur qui la synthétise augmente de deux points et reste au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2023).

Aux Etats-Unis, les ventes de logements neufs se sont élevées à 716000 en août en rythme annuel, ressortant au-dessus du consensus de 699 000 mais en dessous du chiffre de juillet : 751000.

A la clôture, l'euro cède 0,20% à 1,1157 dollar.