Le CAC 40 sous les 7 000 points pour la première fois depuis fin janvier

Dans les premiers échanges, le Dow Jones cède 0,69% et le Nasdaq Composite, 0,90%.

Vers 14h30, le CAC 40 chute de 3,18% à 6 991,20 euros. Le principal indice parisien n'avait plus évolué sous les 7 000 points depuis fin janvier.

(AOF) - Les marchés européens creusent leurs pertes à l’ouverture de Wall Street. Les autorités américaines ont pourtant dévoilé plusieurs mesures pour endiguer les risques de contagion liées à la faillite de la Silicon Valley Bank. Le secteur bancaire continue d’être le plus touché, d’autant que l’aversion pour le risque amplifie la baisse des taux longs. Le rendement du 10 ans allemand perd 29 points de base. Les investisseurs anticipent en outre une Fed moins agressive que prévu lors de sa prochaine réunion de politique monétaire. Goldman Sachs envisage même une pause.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.