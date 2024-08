Le CAC 40 sous le seuil des 7600 points

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé la séance de mardi comme celle d'hier : en ordre dispersé. Au chapitre des statistiques, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board est ressorti supérieur aux attentes. Les investisseurs prendront connaissance demain après clôture des résultats du géant américain Nvidia, deuxième plus forte capitalisation boursière au monde. Côté valeurs, Eiffage a fini dans le vert après avoir remporté un contrat de près de 700 millions d'euros. Le CAC 40 a perdu 0,32% à 7565,78 points tandis que l'EuroStoxx 50 a avancé de 0,12% à 4902,40 points.

Continental (+3,24% à 61,76 euros) a affiché la plus forte hausse de l'indice DAX ce mardi après qu'UBS est passé de Neutre à Achat sur son titre, avec un objectif de cours rehaussé de 67 à 80 euros. Dans une note, le broker salue le projet de scission annoncé le 6 août par l'équipementier allemand. Continental prévoit de scinder sa division Automobile et de l'introduire en Bourse. Les actionnaires actuels du groupe se verront attribuer des actions de la nouvelle société en proportion de leur part du capital, et c'est ce qui pousse UBS à prôner l'achat.

Eiffage s'est adjugé 0,86% à 94,08 euros à la Bourse de Paris. Sa filiale Eiffage Construction a annoncé qu'elle avait remporté en groupement un contrat portant sur la réalisation d'un ensemble tertiaire pour le compte du ministère de l'intérieur et des Outre-mer. Ce contrat, décroché aux côtés de l'agence d'architecture Groupe-6 et du bureau d'études Ingérop, avoisine une valeur de 700 millions d'euros.

Comme le rapporte le journal italien "Il Messagero", Vivendi (+0,75% à 10,03 euros) pourrait vendre l'intégralité de sa participation de 23,75% dans Telecom Italia pour environ 2 milliards d'euros. De son côté, le "Corriere della Sera" indiquait ce week-end qu'un groupe d'investisseurs envisage d'acheter une participation initiale de 6 à 7% de Vivendi dans Telecom Italia qui avance de 0,97% à 0,24 euro à la Bourse de Milan.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'Allemagne a enregistré une baisse de 0,1% de son PIB au deuxième trimestre comme attendu par les économistes, après une hausse de 0,2% au premier trimestre.

L'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers dans les 20 plus grandes agglomérations américaines a progressé de 6,5% en juin en rythme annuel, contre 6,2% attendus. Il avait avancé de 6,9% en mai.

Aux Etats-Unis, la confiance des consommateurs, mesurée par le Conference Board, est ressortie à 103,3 en août contre un consensus de 100,9. L'indicateur s'était affiché à 101,9 en juillet.

A la clôture, l'euro grappille 0,03% à 1,1165 dollar.