Le CAC 40 sous la pression des taux longs

L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est ressorti à 79 en janvier contre un consensus de 78,8 et 69,7 en décembre.

Aux Etats-Unis, hors secteur agricole, 353000 nouveaux emplois ont été créés en janvier contre 333000 en décembre. Le consensus Reuters tablait sur 187000 créations d'emplois. De son côté, le taux de chômage s'est établi à 3,7% outre-Atlantique, contre un consensus de 3,8% et 3,7% en décembre. Le salaire horaire moyen a progressé de 4.5% en rythme annuel, ressortant supérieur aux attentes.

En décembre, la production en France augmente sur un mois dans l’industrie manufacturière (+1,2 % après +0,2 %) et dans l’ensemble de l’industrie (+1,1 % après +0,5 %), a fait savoir l'Insee ce vendredi.

Bonduelle a reculé de 1,72% à 9,74 euros. Le chiffre d'affaires du premier semestre de l'exercice 2023-2024 du groupe s'établit à 1,21 milliard d'euros contre 1,24 milliard d'euros à la même période il y a un an, soit une hausse de 4,5% en données comparables et une baisse de 2,4% en données publiées. "La croissance du chiffre d'affaires du deuxième trimestre montre une accélération, comparativement au premier trimestre de l'exercice", explique le spécialiste dans la transformation industrielle des légumes.

Vallourec (+3,10% à 14,15 euros) a terminé à la seconde place du SBF 120 après avoir annoncé jeudi soir que ses résultats 2023 seront supérieurs à ses objectifs relevés en novembre. Selon des données préliminaires, le spécialiste des tubes en acier sans soudure anticipe désormais un résultat brut d'exploitation (RBE) 2023 qui devrait dépasser les 1,19 milliards d'euros (contre une estimation précédente entre 1,075 et 1,175 milliards d'euros et un consensus de 1,137 milliards d'euros).

Affichant l'une des plus fortes hausses de l'indice Dax40, Mercedes a progressé de 2% à 64,34 euros après avoir prévenu que son cash flow libre industriel sera meilleur que prévu. Le constructeur allemand affiche un cash flow libre industriel de 11,3 milliards d'euros en 2023, nettement au-dessus des attentes du marché (9,9 milliards d'euros). Mercedes attribue ce résultat à la réduction du besoin en fonds de roulement et à un taux élevé de conversion en cash.

(AOF) - Les marchés européens ont fini en légère hausse; les bons résultats d'entreprises compensant la forte hausse des taux longs. Le rendement du 10 ans américain gagne 17 points de base à 4,05% alors que les créations d’emplois et les salaires ont dépassé les attentes aux Etats-Unis en janvier. A Paris, Vallourec a progressé après avoir indiqué que ses résultats 2023 seront supérieurs à ses objectifs. Le CAC 40 a grappillé 0,05% à 7592,26 points, limitant son repli hebdomadaire à 0,55%. Son plus haut absolu date de mercredi à 7702,95 points.L'EuroStoxx50 s'est adjugé 0,31% à 4652,98 points.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.