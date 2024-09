Le CAC 40 sous la pression des banques

(AOF) - Les Bourses européennes ont fini en légère hausse, mais Paris a sous-performé en raison du risque politique. Le spread franco-allemand s'est ainsi écarté à près de 78 points de base et affiche un plus haut depuis début août. Interrogé sur France 2, le Premier ministre Michel Barnier, a évoqué la possibilité de " prélèvements ciblés sur les personnes fortunées, ou certaines grosses entreprises" pour participer au redressement des comptes de la France. La hausse du risque politique a pesé sur les banques. Le CAC 40 a gagné 0,10% à 7508,08 points et l’EuroStoxx50, 0,23% à 4882,80 points.

Trois jours après la décision de l'Allemagne de ne plus céder d'actions Commerzbank, Unicredit a indiqué qu'elle avait fait passer sa participation dans la banque allemande à environ 21% via des instruments financiers. Plus fort repli de l'indice Dax40, le titre Commerzbank a reculé de 5,9% % à 14,75 euros. Unicredit (-3,24% à 36,765 euros) a fermé pour sa part la marche de l'indice FTSE MIB.

A Paris, BNP Paribas a annoncé l’acquisition des activités de banque privée de HSBC en Allemagne. En Bourse, l’action de la banque française a perdu 3,66% à 62,41 euros, pénalisée l'écartement du spread franco-allemand. Les détails financiers de la transaction n’ont pas été dévoilés. BNP Paribas a cependant précisé que cette opération permettra à BNP Paribas Wealth Management de porter ses actifs sous gestion en Allemagne à plus de 40 milliards d’euros.

Plus forte hausse du marché SRD, SQLI a bondi de 37,06% à 54 euros, en ligne avec le prix de l'offre de son actionnaire de référence, DBAY Advisors. L'agence digitale internationale avait indiqué vendredi que ce dernier avait fait part de son intention d'acquérir l'ensemble des actions SQLI non détenues au prix de 54 euros par action dans le cadre d'une offre publique suivie d'un possible retrait obligatoire.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En France, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 47,4 en septembre Il était de 53,1 en août. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 55 à 48,3 entre août et septembre. Il était attendu à 53.

L’activité dans le secteur privé est plus faible qu'anticipé en zone euro en septembre, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui comprend les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 48,9 contre 51 en août et un consensus de 50,6. Un indice inférieur à 50 signale une contraction de l'activité.

La contraction du secteur privé est plus importante qu'anticipé en Allemagne en septembre, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui comprend les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 47,2, soit un plus bas de 7 mois, contre 48,4 en août et un consensus de 48,2. Dans le détail, le PMI des services est passé de 51,2 à 50,6 entre août et septembre. Il était attendu à 51,1. Le PMI pour le secteur manufacturier est passé de 40,3 à 42,4, soit un plus bas de 12 mois. Le consensus s'élevait à 42,4

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 54,4 en septembre contre 54,6 en août, a indiqué S&P Global, alors qu'il était attendu à 54,5. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 55,7 à 55,4 entre août et septembre. Il était attendu à 55,3. Le PMI pour le secteur manufacturier est passé de 47,9 à 47,0 entre août et septembre. Il était anticipé à 48,6.

Vers 17h30, l'euro perd 0,23% à 1,1136 dollar.