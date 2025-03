Le CAC 40 sous la barre des 8000 points

(AOF) - Les marchés actions européens ont essuyé une deuxième séance consécutive dans le rouge. Les tensions commerciales étaient au coeur de cette journée, Donald Trump ayant doublé à 50% les droits de douane sur l'acier et l'aluminium canadien. Les chiffres de l'inflation américaine en février seront dévoilés demain à une semaine de la décision de la Fed. Le secteur aérien a été sous pression dans le sillage de l'avertissement de Delta Airlines à New York. Le CAC 40 s'est replié de 1,31% à 7941 points alors que l'EuroStoxx 50 a perdu 1,43% à 5310 points.

En Europe, Volkswagen (-1,36% à 108,65 euros) a finalement clôturé dans le rouge après avoir connu une fin d’année moins dégradée qu’anticipé. En 2025, le constructeur automobile allemand cible une marge opérationnelle comprise entre 5,5% et 6,5%, contre 5,9% en 2024 et un consensus de 5,8%. "Nos perspectives reflètent les défis économiques mondiaux et les profonds changements qui se produisent dans le secteur" déclare le directeur financier, Arno Antlitz. UBS reste à vendre sur le titre, soulignant que ces prévisions ne tiennent pas compte des droits de douane américains alors que le groupe y est exposé.

En France, Maisons du Monde a cédé 0,29% à 3,43 euros dans le sillage de "résultats annuels sous forte pression et comme attendu", selon TP Icap Midcap. Le distributeur de meubles et d'objets de décoration a accusé au titre de son exercice 2024 clos une perte nette de 115,3 millions d'euros contre un bénéficie de 8,8 millions d'euros un an plus tôt. Cette ampleur du déficit est à relativiser car elle intègre 81 millions d'euros d'amortissements exceptionnels sur l'actif historique. L'Ebitda courant s'élève à 145,3 millions d'euros, en retrait de 30%.

Technip Energies (-1,09% à 28,94 euros) a perdu du terrain alors que AlphaValue à relevé sa recommandation sur la valeur de Réduire à Accumuler avec un objectif de cours inchangé de 34,30 euros. "Nous avons intégré les résultats de Technip Energies pour l'exercice 2024 dans notre modèle et révisé nos prévisions de résultats pour l'exercice 2025-2027, reflétant un carnet de commandes record de 19,6 milliards d'euros (+24% par rapport à l'année précédente), qui offre une visibilité de près de trois ans sur le chiffre d'affaires", souligne le bureau d'études.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le rapport JOLTS du Département américain au Travail a fait ressortir 7,740 millions d'ouvertures de postes en janvier, le consensus étant de 7,650 millions. Un mois plus tôt, ces ouvertures de postes étaient au nombre de 7,508 millions.

A la clôture, l'euro progresse de 0,80% à 1,0924 dollar.