Le CAC 40 sous la barre des 7500 points ; Donald Trump menace

(AOF) - Les marchés européens reculent au cours d'une séance particulièrement riche en publication de résultats et en statistiques. Donald Trump a déclaré que l'Union européenne devrait "payer un lourd tribut" car elle n’achetait pas suffisamment d'exportations américaines s'il remportait l'élection. Le PIB de la zone euro a progressé de 0,4% au troisième trimestre. Le rapport ADP sur l'emploi aux Etats-Unis est attendu à 13h15. Côté valeurs, Capgemini chute après la réduction de ses objectifs 2024. Le CAC 40 perd 1,26% à 7416 points tandis que l'EuroStoxx 50 fléchit de 0,94% à 4903 points.

En Europe, Volkswagen (+1,06% à 89,86 euros) affiche la plus forte hausse de l'indice DAX après la publication de résultats du troisième trimestre moins dégradés qu'anticipé. Le constructeur automobile allemand en difficulté a vu son résultat opérationnel chuter de 41,7% sur un an à 2,85 milliards d'euros, un chiffre en ligne avec le consensus, avec un cash flow net de 3,4 milliards contre 1,7 milliard attendu. Stifel reste à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 135 euros : le broker tablait sur un résultat opérationnel 2,5 milliards.

A Paris, Schneider Electric (+0,81% à 242,80 euros) s'invite à la deuxième place de l'indice CAC 40 à la faveur d'une solide performance trimestrielle et d'une confirmation de ses objectifs 2024. Le spécialiste de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes a dégagé un chiffre d'affaires de 9,31 milliards d'euros, en hausse sur un an de 5,9% en données publiées et de 8% à périmètre et taux de change constants. Les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 9,23 milliards d'euros pour ce trimestre.

L'action Capgemini chute de 7,73% à 162,45 euros en raison de la révision à la baisse de l'ensemble de ses prévisions annuelles. Le groupe de conseil et de services informatiques avait déjà réduit sa prévision de croissance en juillet du fait de la détérioration des perspectives des secteurs automobile et aéronautique, et d'un redressement moins marqué dans les services financiers. Aujourd'hui, son directeur général, Aiman Ezzat a pointé du doigt un contexte plus défavorable qu'anticipé, en particulier dans l'industrie.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le PIB en volume en France accélère modérément au troisième trimestre, indique l'Insee ce mercredi. Il progresse de 0,4 %, après +0,2 % au deuxième trimestre, stimulé par les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris.

En France, les dépenses de consommation des ménages en biens ralentissent en septembre (+0,1 % en volume après +0,4 % en août 2024 – données révisées), fait savoir l'Insee ce mercredi. La hausse de la consommation en biens fabriqués (+1,8 %) est contrebalancée par la diminution de la consommation alimentaire (-1,6 %) et de la consommation d'énergie (-0,3 %).

L'Allemagne a enregistré une hausse de 0,2% de son PIB au troisième trimestre contre un consensus de -0,1% après une baisse de 0,1% au trimestre précédent.

Le taux de chômage est resté stable à 6,1% en octobre en Allemagne, comme attendu après 6% en septembre. Le nombre de chômeurs a cependant augmenté de 27000 alors que les économistes anticipaient une hausse de 15000 après une progression de 17000 en septembre.

En zone euro, l'indice de la confiance des consommateurs est ressorti à -12,5 en octobre en ligne avec les attentes après -12,5 au mois de septembre.

Au cours du troisième trimestre 2024, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,4% dans la zone euro et de 0,3% dans l'Union européenne, par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation rapide préliminaire publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Le consensus s'élevait à 0,2% pour la zone euro. Au cours du deuxième trimestre 2024, le PIB avait augmenté de 0,2% dans la zone euro et de 0,3% dans l'UE.

En Allemagne, l'inflation en octobre sera dévoilée à 14h00.

Aux Etats-Unis, l'enquête ADP sur l'emploi privé en octobre sera communiquée à 13h15 avant le PIB au troisième trimestre à 13h30 et les promesses de ventes immobilières en septembre à 15h00 ainsi que l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole à 15h30.

A la mi-séance, l'euro glane 0,11% à 1,0833 dollar.