Le CAC 40 sombre sous la barre des 7000 points

(AOF) - Les marchés actions européens ont essuyé une nouvelle claque après l'entrée en vigueur des droits de douane réciproques décidés par Donald Trump. Bruxelles et Pékin ont répliqué. La Chine a décidé d’imposer des droits de douane de 84% sur les produits américains en réponse à l’imposition de taxes douanières de 104% sur les produits chinois. L'Europe a ciblé 21 milliards de dollars de produits, dont les motos et la volaille. Côté valeurs, Sanofi a fermé la marche. Le CAC 40 a fléchi de 3,34% à 6863,02 points et l'EuroStoxx 50 de 3,17% à 4622,14 points.

" Nous allons annoncer très prochainement une taxe douanière importante sur les produits pharmaceutiques " a annoncé le président américain hier lors d'un événement organisé au Comité national républicain du Congrès. Les valeurs européennes du secteur pharmaceutique plombent les indices après ces déclarations, alors que la santé était jusqu'ici exclue de l'offensive douanière de l'administration américaine. Sanofi (-5,80% à 87,8 euros) a accusé la plus forte baisse du CAC 40.

Accor (-2,72% à 36,50 euros) annonce un renforcement de sa présence en Inde avec le lancement d’une organisation unifiée et autonome, avec son partenaire historique, InterGlobe, premier conglomérat indien du voyage. Selon le groupe français, l’objectif est de créer l’acteur hôtelier à la croissance la plus rapide en Inde, avec l’ambition d’exploiter un réseau de 300 hôtels sous enseigne Accor d’ici 2030. Accor exploite actuellement 71 hôtels dans le pays (40 supplémentaires en cours de développement), couvrant l'ensemble des segments, de l'économique au luxe.

Riber (-8,97% à 2,33 euros) a déclaré un résultat net de 4,1 millions d'euros, en croissance de 21,4%, au titre de son exercice 2024. L'Ebitda du spécialiste des équipements d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l'industrie des semi-conducteurs s'affiche à 4,5 millions d'euros, en progression de 14,4% et le chiffre d'affaires à 41,2 millions d'euros en amélioration de 4,8%. La marge brute s'établit à 14,8 millions d'euros, en hausse de 12,1%.

Les chiffres macroéconomiques du jour

A la clôture, l'euro progresse de 0,83% à 1,1050 dollar.