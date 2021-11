Le CAC 40 se retourne à la baisse à la suite de l'annonce du confinement de l'Autriche

L'accroissement de l'aversion au risque pèse aussi sur les valeurs bancaires via la baisse des rendements des obligations d'Etat à 10 ans, considérées comme des valeurs refuges. Le Bund se repli ainsi de près de 4 points.

(AOF) - Bien orienté ce matin dans le sillage des records du S&P 500 et du Nasdaq Composite, l'indice CAC 40 a désormais basculé dans le rouge, perdant 0,23% à 7 127 points. Le principal indice parisien a été affaibli par l'annonce du confinement national de l'Autriche, qui fait face à une nouvelle forte vague de Covid. Il devrait durer 20 jours. Sur le marché parisien, les valeurs liées à l'immobilier (Unibail RW), la restauration collective (Sodexo), le transport (ADP, AIr France-KLM...) reculent.

