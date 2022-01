Le CAC 40 se replie sur 7200 points, le Nasdaq menace d'enfoncer les 15000

Le Palais Brongniart, ancien siège de la Bourse de Paris. (Crédits photo : L. Grassin )

(CercleFinance.com) - La déception causée par les chiffres de l'emploi US bourse ne se dissipe pas: la Paris glisse doucement depuis 14H30 et affiche -0,7%, enfonçant à la marge les 7.200.

Malgré ce repli et une chute de -1,7% la veille, le score hebdomadaire reste positif d'environ +1% ce qui invite à relativiser l'impact des 'minutes' de la Fed mercredi soir, évoquant une possible remontée des taux à un rythme plus soutenu qu'anticipé.

L'Euro-Stoxx50 cède aussi -0,6% et se replie vers 4.300/4.298Pts.

A Wall Street, la lourdeur l'emporte avec -0,5% pour le S&P500 et une 8ème séance de baisse sur 9 pour le Nasdaq (-0,7%) qui menace le support des 15.000.

La publication mensuelle des statistiques de l'emploi aux États-Unis (NFP) a plombé l'ambiance : l'économie américaine n'aurait généré que +199.000 emplois non agricoles en décembre 2021, selon le Département du Travail, soit bien moins que le consensus (+475.000)... et surtout, une score à des années lumières des chiffres publiés par ADP mercredi avec +807.000 emplois en décembre, dont +669.000 nouveaux emplois générés par le secteur des 'services' (dont 246.000 dans les loisirs et l'hôtellerie).

Mince consolation, le taux de chômage a chuté de 0,3 point à 3,9%, un taux en dessous des attentes des économistes (4,1%) et qui peut s'expliquer par un grand nombre de départs en retraite en fin d'année.

Le taux de participation à la force de travail a augmenté légèrement à 61,9%, un niveau qui demeure néanmoins inférieur de 1,5 point à celui de février 2020, le mois précédant l'émergence de la crise sanitaire aux Etats-Unis.

Par ailleurs, les chiffres des deux mois précédents ont été révisés en hausse de +102.000 à 648.000 pour octobre et de +39.000 à 249.000 pour novembre, soit une révision en hausse totale de 141.000 sur cette période bimensuelle... ce qui est loin de compenser le 'gap' de 608.000 par rapport à l'enquête ADP.

Ces chiffres ne devraient pas manquer d'alimenter les conjectures concernant la date que choisira la Fed pour commencer à relever ses taux d'intérêt, envisagée de plus en plus sérieusement pour le mois de mars.

'Plus l'inflation sera haute et le chômage bas à ce moment-là, plus la Fed sera pressée d'amorcer le resserrement de sa politique', expliquent les économistes d'Oddo BHF.

STMicroelectronics à l'honneur

En France, les données CVS-CJO de l'administration des douanes montrent que le déficit de la balance commerciale a atteint 9,73 milliards d'euros en novembre 2021, à comparer à un déficit de 7,70 milliards le mois précédent, et la France enregistre un déficit record (absolu) de plus de -72MdsE sur l'année.

Ce creusement d'un mois sur l'autre reflète une croissance de 5,3% des importations françaises, à un peu plus de 53,7 milliards d'euros, croissance plus forte que l'augmentation de 1,6% des exportations, à 44 milliards.

Par ailleurs, selon l'Insee, en novembre 2021, les dépenses de consommation des ménages français en biens en volume ont rebondi de 0,8% en rythme séquentiel (après une baisse de 0,6% en octobre).

L'institut de statistiques précise que cette hausse provient principalement d'un rebond dans la consommation en biens fabriqués (+1,5%), tandis que la consommation en produits alimentaires augmente de nouveau (+0,3%), tout comme celle en énergie (+0,5%).

Enfin, la production de l'industrie manufacturière se replie dans l'Hexagone en novembre (−0,6% après +1,1%) comme dans l'ensemble de l'industrie (−0,4% après +0,9%) par rapport au mois précédent, selon les données CVS-CJO de l'Insee.

Les marchés obligataires poursuivent leur dégradation avec +2,5Pts sur nos OAT à 0,2820% et les T-Bonds US affichent +4Pt de base à 1,773%, malgré la grosse déception des créations d'emplois.

Dans l'actualité des sociétés françaises, STMicroelectronics affiche un chiffre d'affaires net préliminaire du quatrième trimestre 2021 de 3,56 milliards de dollars, en hausse de 11,2% en séquentiel. Sur l'année 2021, le CA a augmenté de 24,9% à 12,76 milliards.

De son côté, Trigano annonce que ses ventes ont progressé de 9,2% à 786,8 millions d'euros (+8,5% à périmètre et taux de change constants) au titre de son premier trimestre 2021-22 (période du 1er septembre au 30 novembre 2021)... mais l'activité est freinée par les pénuries de pièces importées.

Enfin, Thales a annoncé hier soir que la Direction de la maintenance aéronautique du Ministère des armées (DMAé) lui a confié pour une durée de 10 ans le soutien d'environ 700 systèmes complexes tels que radars de défense aérienne, centres de contrôles, systèmes de télécommunication sol-air et d'information.