Le CAC 40 se rapproche de son plus haut absolu

(AOF) - Soutenus par les espoirs de la fin du conflit en Ukraine et les bons résultats d'entreprises, les indice européens, à l'exception du FTSE100, ont fini en forte hausse. Donald Trump et Vladimir Poutine ont convenu que leurs équipes respectives "entament immédiatement des négociations" pour arrêter la guerre en Ukraine. A Paris, les résultats de Legrand, EssilorLuxottica, Orange ont notamment été appréciés. Le CAC 40 a gagné 1,52% à 8164,11 points, portant ses gains depuis le début de l'année à plus de 10%. L’indice se rapproche de son record en séance de mai 2024 à 8 259,19 points.

En Europe, Unilever (-5,51% à 53,84 euros) a fini à la dernière place de l'indice AEX 25 après avoir annoncé que la séparation de son activité glaces était en bonne voie. Elle devrait être achevée d'ici la fin de l'année 2025. La division "Ice Cream" sera séparée par voie de scission, avec cotation de l'activité à Amsterdam, Londres et New York, soit les trois mêmes bourses sur lesquelles les actions d'Unilever sont actuellement négociées", explique Unilever. L'entreprise Ice Cream sera constituée aux Pays-Bas et son siège social restera à Amsterdam.

A Paris, Legrand (+9,02% à 106,40 euros) a brillé en tête de l'indice CAC 40 dans le sillage de ses résultats annuels 2024. Le groupe d'équipements électriques, qui a dit avoir "atteint pleinement ses objectifs financiers", a dégagé un bénéfice net de 1,17 milliard d'euros, en hausse de 1,6%. Son résultat opérationnel ajusté s’établit à 1,78 milliard d'euros (contre 1,73 milliard d'euros de consensus), faisant ressortir une marge opérationnelle ajustée à 20,5% (après acquisitions) contre 21% un an plus tôt.

La publication annuelle d' EssilorLuxottica (+7,17% à 295,80 euros) a aussi été saluée. En 2024, le groupe a connu une nouvelle année de croissance solide de ses activités. Son chiffre d'affaires croît de 6% à taux de change constants à 26,5 milliards d'euros. Il s'agit de la quatrième année consécutive de croissance du chiffre d'affaires supérieure à 5% à taux de change constants. En termes de rentabilité, le résultat opérationnel ajusté et le résultat net ajusté du groupe ont augmenté respectivement de 9,4% à 4,41 milliards d'euros et 9,8% à taux de change constants à 3,12 milliards d'euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'inflation en données harmonisées est ressortie à 2,8% en janvier en Allemagne en rythme annuel. Elle est conforme aux attentes après déjà une progression de 2,8% des prix à la consommation en décembre.

La production industrielle, corrigée des variations saisonnières, a diminué de 1,1% dans la zone euro et de 0,8% dans l'Union européenne en décembre rapport à novembre 2024, selon les premières estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Elle était attendue en repli de 0,6% dans la zone euro.

Aux Etats-Unis, les données sur les prix à la production en janvier et celles sur les inscriptions hebdomadaires au chômage seront connues à 14h30. L'évolution hebdomadaire des stocks de gaz sera publiée à 16h30.

Vers 17h45, l'euro gagne 0,39% à 1,0426 dollar.