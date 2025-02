Le CAC 40 se distingue en Europe en s'offrant un léger rebond

(AOF) - Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé. Si Paris a légèrement progressé, Londres et Francfort ont reculé. La tentative de rebond de ce matin a tourné court en raison de la baisse de Wall Street, qui est pénalisée par les perspectives décevantes de Walmart. A Paris, les résultats de Schneider Electric et d'Eramet ont été appréciés. Carrefour a en revanche chuté en raison de résultats annuels mitigés et de perspectives décevantes. Le CAC 40 a gagné 0,15% à 8122,58 points et l'EuroStoxx50 a grappillé 0,03% à 5462,88 points.

En Europe, Mercedes Benz (-2,53% à 59,63 euros) a affiché l'une des plus fortes baisses de l'indice DAX et l'indice Eurostoxx 50 après avoir publié des résultats et des perspectives dégradés. Le constructeur automobile allemand annonce le lancement d'un plan de transformation visant à réduire ses coûts de production de 10 % d'ici 2027. Le conseil d'administration de la société proposera cependant un dividende de 4,30 euros par action, contre 5,30 euros en 2023. UBS reste neutre sur la valeur avec un objectif de cours de 55 euros, Stifel est à Conserver avec un objectif de 64 euros.

A Paris, Schneider Electric (+2,99% à 254,60 euros) a terminé parmi les plus fortes hausses de l'indice CAC 40 dans le sillage de ses solides résultats annuels et de perspectives favorables. Le groupe technologique a fait état d'un résultat net de 4,3 milliards d’euros, en hausse de 7 % et d'un Ebitda ajusté de 7,1 milliards d'euros, en croissance organique de 14% et au-dessus des prévisions qui ciblaient 6,91 milliards d'euros. La marge brute s'affiche à 42,6% contre 41,8% un an plus tôt.

Plus fort repli du CAC 40, Carrefour a dévissé de 8,83% à 12,495 euros à rebours d'un marché orienté à la hausse. Le géant de la distribution est sanctionné en Bourse dans le sillage de résultats annuels mitigés et de perspectives décevantes. Le groupe présidé par Alexandre Bompard a dégagé un bénéfice net de 1,08 milliard d'euros en 2024, en retrait de 11% alors que les analystes ciblaient 1,15 milliard d'euros. Le résultat opérationnel courant s'est contracté de 2,2% à 2,21 milliards d'euros contre un consensus de 2,28 milliards d'euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice des indicateurs avancés a reculé de 0,3% en janvier après une hausse de 0,1% en décembre. Il était attendu en repli de 0,1%.

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti à 18,1 en février, contre un consensus de 19,4 après 44,3 en janvier.

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'est élevé à 219000 la semaine dernière, contre 215000 attendus, après 214000 la semaine précédente

Vers 17h30, l'euro gagne 0,43% à 1,0470 dollar.