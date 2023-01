Le CAC 40 se distingue à la hausse en Europe

Les marchés américains ont également été animés par les résultats de plusieurs grands groupe, dont GE et 3M, qui se sont avérés contrastés.

Les PMI pour les Etats-Unis ont également signalé une amélioration de la situation économie en début d'année. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite est ressorti à 46,6 contre 45 en décembre, soit un plus haut depuis 3 mois.

La séance a été animée par les indices des directeurs d'achat. La livraison de janvier a été favorable pour la zone euro, dont le secteur privé avec la croissance. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 50,2 contre un consensus de 49,8 et 49,3 en décembre. Il a été soutenu par les services, qui ont retrouvé le chemin de la croissance, mais aussi par le secteur manufacturier, qui a affiché une contraction moindre.

(AOF) - Les marchés européens ont fini proches de l'équilibre sur fond de statistiques économiques encourageantes pour le début d’année et de résultats américains mitigés. L’indice CAC 40 a gagné 0,26% à 7 050,48 points tandis que l’EuroStoxx50 a grappillé 0,05% à 4 153,02 points. En revanche, le Dax et le FTSE 100 ont reculé. Les indices remontaient vers la surface à Wall Street où le Dow Jones gagnait 0,02% vers 17h30.

