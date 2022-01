Le CAC 40 salue la nouvelle année avec un record

(AOF) - Les Bourses européennes ont connu une première séance 2022 favorable. L'indice CAC 40 a gagné 0,90% à 7 217,22 points, inscrivant ainsi un nouveau record. L'EuroStoxx50 s'est adjugé 0,94% à 4 338,73 points. La hausse était moins prononcée à Wall Street où le Dow Jones gagnait 0,05% vers 17h30. Le 10 ans américain se tend de près de 10 points de base à plus de 1,61%. Les premiers jours de l'année sont traditionnellement marqués par des flux d'argent frais, qui soutiennent les indices. Pour autant, les volumes sont restés faibles à la Bourse de Paris. Sur le plan économique, le secteur manufacturier a ralenti en décembre en zone euro, mais sa croissance reste solide. L'indice définitif des directeurs d'achats (PMI) dans le secteur manufacturier est ressorti au mois de décembre à 58, identique à la première estimation. Le mois précédent, il s'était établi à 58,4. " Les données de décembre mettent en évidence des signes d'atténuation de la crise d'approvisionnement qui entrave depuis plusieurs mois les chaînes de production en Europe " a en particulier commenté Joe Hayes, Senior Economist à IHS Markit. Toutefois, l'arrivée d'Omicron a ravisé l'incertitude économique. Aujourd'hui, ces inquiétudes à propos de la vague d'Omicron ont été reléguées au second plan. Sur le marché parisien, le nombre de valeurs en hausse a largement dépassé celui des baisses. Ces dernières se recrutaient en particulier parmi les valeurs de croissance de qualité ayant bénéficié du Covid: Dassault Systèmes, Capgemini... Les valeurs liées à la santé ont aussi souvent reculé. A contrario, les investisseurs se sont penchés sur des dossiers délaissés en 2021 (Worldline, Atos...), ainsi que sur les sociétés cyniques : Stellantis, TotalEnergies

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.