Le CAC 40 s'offre un rebond mais reste sous les 7500 points

(AOF) - Les Bourses européennes ont fini en légère hausse à l’exception de Londres, plombé par la publication décevante de Diageo. Elle a pesé sur le secteur, notamment sur Pernod Ricard. Si la croissance en France et en zone euro a surpris favorablement, l’Allemagne a déçu. L’inflation outre-Rhin est ressortie légèrement au-dessus des attentes en juillet. A Paris, Rexel est plus pessimiste sur ses perspectives et a reculé. L’indice CAC 40 a gagné 0,42% à 7474,94 points tandis que l’EuroStoxx50 a progressé de 0,62% à 4845,20 points.

En Europe, Diageo (-4,91% à 2422 pence) a signé la plus forte baisse de l'indice FTSE 100. L'action du fabricant britannique de spiritueux est pénalisée par ses faibles résultats sur l'exercice 2023/2024. En outre, le groupe est pessimiste sur ses perspectives à venir : "On s'attend à ce que la pression négative sur la marge d'exploitation organique observée au second semestre de cet exercice persiste au cours de celle de 2024/2025. 2024 a été difficile pour le secteur et Diageo, face à une volatilité macroéconomique et géopolitique persistante et un environnement de consommation prudent.

A Paris, Rexel (-6,83% à 23,48 euros) a été exilé à la dernière place de l'indice SBF 120 après avoir averti qu'il visait désormais la partie basse de la fourchette d'objectifs 2024. Le spécialiste de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l'énergie a enregistré sur la première partie de l'année une performance décevante. Rexel a évoqué "un environnement plus complexe, marqué par des incertitudes politiques et un marché plus concurrentiel". Il a été confronté à la baisse des prix.

Deux semaines après son avertissement sur ses activités vie et santé, Scor (+0,09% à 21,12 euros) a dévoilé une perte nette de 308 millions d'euros au deuxième trimestre 2024 et de 112 millions pour le premier semestre 2024. En 2023, le réassureur avait généré un bénéfice net de respectivement 192 millions d'euros et 502 millions d'euros. Les activités d'assurance L&H (L&H insurance service) ont essuyé une perte de 329 millions au deuxième trimestre contre un profit de 140millions, un an plus tôt.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le produit intérieur brut en volume a augmenté de 0,3% en France au deuxième trimestre après avoir déjà augmenté de 0,3 % au trimestre précédent, a indiqué l'Insee. La croissance était attendue à 0,2%. L'estimation de la croissance du PIB est révisée - après arrondi - à la hausse de 0,1 point à la fois au premier trimestre 2024 et au quatrième trimestre 2023 ; elle s'établit donc à +0,3 % au premier trimestre 2024 et à +0,4 % au quatrième trimestre 2023.

Le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,3% dans la zone euro et dans l'Union européenne au premier trimestre par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation rapide préliminaire publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Il était attendu en progression de 0,2%. Au cours du premier trimestre 2024, le PIB avait aussi augmenté de 0,3% dans les deux zones.

La confiance des consommateurs a progressé de 1 point dans la zone euro en juillet à -13. Elle est conforme aux attentes. L'indice du sentiment économique a perdu 0,1 point à 95,8 en juillet en zone euro.

L'Allemagne a enregistré une baisse de 0,1% de son PIB au deuxième trimestre par rapport au premier après une hausse de 0,2% au premier trimestre. Les économistes anticipaient une croissance de 0,1%.

L’inflation s’est élevée à 2,9% en juillet en Espagne en rythme annuel en données harmonisées, ralentissant nettement par rapport à juin : 3,6%. Elle était attendue à 3,3%.

L'inflation en Allemagne est ressortie à +2,6% en juillet en rythme annuel en données harmonisées après +2,5% en juin et contre un consensus de +2,4%. En rythme mensuel, en données harmonisées, elle s'élève à 0,5% contre un consensus de +0,2% après +0,2% en juin.

Le rapport JOLTS du Département américain au Travail a fait ressortir 8,184 millions d'ouvertures de postes en juin, le consensus étant de 8,020 millions. Un mois plus tôt, ces ouvertures de postes étaient au nombre de 8,230 millions.

Aux Etats-Unis, la confiance des consommateurs, mesurée par le Conference Board, est ressortie à 100,3 en juillet contre un consensus de 99,7. L'indicateur s'était affiché à 97,8 en juin.

L'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers dans les 20 plus grandes agglomérations américaines a progressé de 6,8% en mai en rythme annuel, contre 6,5% attendus. Il avait avancé de 7,3% en avril.

Vers 17h30, l'euro perd 0,18% à 1,0804 dollar.