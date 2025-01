Le CAC 40 revient sur ses niveaux de septembre 2024 : records pour le DAX40 et le FTSE100

(AOF) - Les Bourses européennes ont confirmé leur regain de forme avant l'investiture de Donald Trump, lundi. Si la saison des résultats se poursuivra aux Etats-Unis, le président élu devrait faire la pluie et le bon temps sur les marchés dans les prochaines semaines et les prochains mois. L'indice CAC 40 a clôturé en progression de 0,98% à 7709,75 points, portant ses gains sur la semaine à 3,75%. L'EuroStoxx50 s'est adjugé 0,80% à 5147,78 points. Le DAX40 et le FTSE 100 ont pour leur part inscrit de nouveaux plus hauts historiques en séance.

Rio Tinto , groupe minier anglo-australien aurait entamé des discussions avec Glencore (entreprise anglo-suisse de négoce, courtage et d'extraction de matières premières) pour fusionner leurs activités, selon des informations rapportées par Bloomberg. Suite à cette rumeur, Rio Tinto a gagné 2,22% à 5041 pence et Glencore a progressé de 2,73% à 380,15 pence. Si elle se concrétisait, cette fusion deviendrait la plus importante jamais réalisée dans le secteur.

A Paris, Argan a gagné 3,01% à 61,70 euros grâce à des résultats 2024 solides et des perspectives favorables. La foncière spécialisée dans les plateformes logistiques a pourtant connu un contexte de marché moins favorable. "La demande placée plus faible en 2024 (à l’échelle du territoire) rappelle que les logisticiens sont devenus plus frileux face aux incertitudes actuelles, notamment politiques", explique Invest Securities. A Conserver sur la valeur, Berenberg apprécie la volonté d’Argan de poursuivre son désendettement.

Virbac a perdu 2,99% à 308 euros. Le laboratoire vétérinaire a dévoilé un chiffre d'affaires de 355,4 millions d'euros au quatrième trimestre 2024, en hausse de 4,1% à taux de change et périmètre constants. Pour l'ensemble de l'exercice, Virbac a réalisé un chiffre d'affaires de 1,4 milliard d'euros, en progression de 7,5% à taux de change et périmètre constants. La société vise toujours une marge d'Ebit ajusté autour de 16% au titre de l'exercice écoulé, à taux de change et périmètre constants, contre 15,1% en 2023.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Ce matin, la Chine a indiqué avoir enregistré en 2024 une croissance économique de 5%, le rythme le plus faible depuis trois décennies hors période de Covid.

Le taux d’inflation annuel de la zone euro s’est établi à 2,4% en décembre 2024, contre 2,2% en novembre, a confirmé Eurostat, l’office statistique de l'Union européenne. Un an auparavant, il était de 2,9%. Le taux d’inflation annuel de l’Union européenne s’est établi à 2,7% en décembre 2024, contre 2,5% en novembre. Un an auparavant, il était de 3,4%.

La production industrielle a progressé de 0,9% en décembre aux Etats-Unis après une augmentation de 0,3% en novembre. Elle était attendue en hausse de 0,3%. Le taux d'utilisation des capacités de production est passé de 77% à 77,6% entre novembre et décembre. Le consensus s'élevait à 77%.

1,483 million de permis de construire ont été enregistrés en décembre en rythme annuel aux Etats-Unis. Le consensus visait 1,460 million, après 1,493 million en novembre. De plus, 1,499 million de mises en chantier ont été enregistrées le mois dernier en rythme annuel. Le consensus visait 1,330 million, après 1,294 million en novembre.

Vers 17h30, l'euro s'effrite de 0,04% à 1,0298 dollar.