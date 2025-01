Le CAC 40 retrouve ses niveaux de septembre 2024 avant l'investiture de Donald Trump

(AOF) - Les marchés européens ont confirmé leur regain de forme avant l'investiture de Donald Trump, lundi. L'indice CAC 40 a clôturé en progression de 0,98% à 7709,75 points, portant ses gains sur la semaine à 3,75%. L'EuroStoxx50 s'est adjugé 0,80% à 5147,78 points. Le DAX40 et le FTSE 100 ont pour leur part inscrit de nouveaux plus hauts historiques en séance. La baisse des taux longs s'est poursuivie aujourd'hui. Aux Etats-Unis, le vert était également tendance pour cette dernière séance de la présidence Biden. Le Dow Jones progresse de 1,07% vers 17h45.

Les marchés américains seront fermés lundi pour la journée Martin Luther King et Donald Trump sera officiellement investi comme 47e président des Etats-Unis. Si la saison des résultats se poursuivra aux Etats-Unis, Donald Trump devrait faire la pluie et le bon temps sur les marchés dans les prochaines semaines et les prochains mois.

Alors que les investisseurs s'attendent à ce qu'il adopte une politique commerciale agressive en particulier vis-à-vis de la Chine, le président élu a déclaré ce vendredi avoir eu "un très bon échange téléphonique" avec le président chinois, Xi Jinping. "Je m'attends à ce que nous résolvions ensemble de nombreux problèmes, et ce dès maintenant. Nous avons discuté de l'équilibre des échanges commerciaux, du Fentanyl, de TikTok et de bien d'autres sujets. Le président Xi et moi-même ferons tout notre possible pour rendre le monde plus pacifique et plus sûr !", a indiqué Donald Trump sur son réseau social.

Le début de séance avait été marqué par l'annonce de la performance économique de la Chine l'année dernière. La croissance du PIB a augmenté de 5,4% au quatrième trimestre, contre 4,6% au troisième trimestre, portant la croissance sur l'ensemble de l'année à 5%, ce qui représente un ralentissement modeste par rapport à la croissance de 5,2% en 2023.

Du côté des valeurs, cette semaine a été marquée par les bonnes performances du secteur du luxe. LVMH, Kering et Hermès ont été dopées par la croissance plus vigoureuse que prévu de Richemont en fin d'année. La performance commerciale de Renault en 2024 a également été appréciée.