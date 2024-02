Le CAC 40 retrouve du peps

(AOF) - En repli hier, les marchés actions européens ont clôturé dans le vert au terme d'une séance relativement calme en données macroéconomiques. Si les commandes à l'industrie en Allemagne sont ressorties plus fortes que prévu, les ventes au détail en zone euro ont reculé de 1,1% en décembre. La salve de résultats continue avec TotalEnergies et Vinci au menu de demain. Le groupe pétrolier s'est illustré ce mardi dans le sillage des résultats supérieurs aux attentes du Britannique BP. Le CAC 40 s'est adjugé 0,65% à 7638,97 points tandis que l'EuroStoxx50 a progressé de 0,77% à 4691,30 points.

En Europe, le Britannique BP (+5,46% à 478,95 pence) a fini à la place de leader au sein de l'indice FTSE 100 après avoir affiché des résultats supérieurs aux attentes au quatrième trimestre 2023. A l'occasion de cette publication, le groupe a fait savoir qu'il accélérera la cadence de ses rachats d'actions. Sur cette période, il a généré un bénéfice sous-jacent de trois milliards de dollars. Selon UBS, ce bénéfice est supérieur de 8% au consensus et de 60% à son estimation : 1,9 milliard de dollars.

A Paris, Scor a avancé de 0,56% à 28,71 euros après avoir dévoilé une solide croissance des primes de réassurance P&C (dommages) lors des renouvellements de janvier 2024. Elles ont progressé de 13,6% à 4,246 milliards d’euros. Le réassureur souligne que cette croissance dépasse l’hypothèse moyenne du plan stratégique Forward 2026. Jefferies souligne la hausse de 10,5% des volumes et de 3,1% des prix. L’analyste juge ce dernier chiffre rassurant et cohérent avec les progressions de 3% annoncées le mois dernier par Howden et Conduit.

Groupe Berkem a bondi de 5,71% à 2,59 euros. Le spécialiste de la chimie du végétal a dégagé un chiffre d'affaires annuel de 52,4 millions d'euros, en progression de 1,6% par rapport à l'exercice 2022. Son activité a enregistré un chiffre d'affaires de 12,6 millions d'euros au cours du quatrième trimestre 2023, soit une croissance de 5% par rapport à la même période en 2022. Berkem décale son objectif de une marge d'EBITDA de l'ordre de 25% de l'horizon 2025 à l'horizon 2027 en raison de l'acquisition du site de Givaudan à Valence pour développer l'outil industriel.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les commandes à l'industrie ont augmenté de 8,9% en Allemagne en décembre. Le consensus était de -0,1%. Ces commandes étaient stables le mois précédent.

En décembre, le volume des ventes du commerce de détail corrigé des variations saisonnières a diminué de 1,1% dans la zone euro et de 1% dans l’UE, par rapport à novembre 2023, selon les estimations d’Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne, fournies ce mardi. En novembre, le volume des ventes au détail avait augmenté de 0,3% dans la zone euro et dans l’UE. En décembre 2023 par rapport à décembre 2022, l’indice corrigé des effets de calendrier des ventes de détail a diminué de 0,8% dans la zone euro et de 0,7% dans l’UE.

A la clôture, l'euro glane 0,07% à 1,0752 dollar.