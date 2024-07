Le CAC 40 retombe sur les 7500 points, Wall Street attendu en repli

(AOF) - Les marchés européens se replient et Wall Street devrait adopter la même tendance. Sur le marché des taux, le spread franco-allemand au niveau du 10 ans s'écarte de nouveau à plus de 76 points de base. Au chapitre économique, l'inflation a ralenti, en ligne avec les attentes en juin. A Paris, Sodexo et Michelin sont sanctionnés : le premier en raison d'un chiffre d'affaires légèrement plus faible que prévu et le second pour des volumes plus faibles. Vers 12h20, le CAC 40 perd 0,73% à 7505,81 points tandis que l'EuroStoxx50 recule de 0,92% à 4884,5 points.

A la Bourse de Londres, Sainsbury's se replie de 2,02% à 252,60 pence. Le deuxième groupe britannique de supermarchés a maintenu ses prévisions financières annuelles et fait état, au titre de son premier trimestre, d'une hausse de 4,8% des ventes de ses produits d'épiceries sur la période au 22 juin. En revanche, les mauvaises conditions météorologiques ont eu un impact négatif sur les ventes des produits non alimentaires, en recul de 4,3% et de 6,2% pour la filiale Argos.

A Paris, Sodexo accuse la deuxième plus forte baisse de l'indice SBF 120, cédant 5,25% à 81,20 euros. Le spécialiste de la restauration collective a fait état d'un chiffre d'affaires légèrement inférieur aux prévisions pour son troisième trimestre décalé de l'exercice 2024. Il a progressé de 6,8 % par rapport à l'année précédente pour s'élever à 6,07 milliards d'euros, là où le consensus visé par la société était de 6,11 milliards d'euros.

Michelin (-4,49% à 34,48 euros) figure parmi les plus fortes baisses du CAC 40 ce mardi. En amont de la présentation de ses résultats du premier semestre le 24 juillet, le fabricant de pneumatiques a évoqué hier au cours d'une conférence d'analystes des perspectives de volumes dégradées. Ces volumes pourraient tomber sous la fourchette prévue pour l'année 2024, soit au mieux stable et au pire en repli de 2%, après que le groupe a encore accru sa focalisation sur les segments les plus rentables.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 2,5% en juin 2024, contre 2,6% en mai selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Il est conforme aux attentes.

Le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro est resté stable à 6,4% en mai par rapport au taux enregistré en avril 2024, a indiqué Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne. Il a baissé par rapport au taux de 6,5% enregistré en mai 2023. Le taux de chômage de l'Union européenne était également stable 6% en mai 2024 par rapport aux taux enregistrés en avril 2024 et en mai 2023. Eurostat estime qu’en mai 2024, 13,200 millions de personnes étaient au chômage dans l’Union européenne, dont 11,078 millions dans la zone euro.

Aux Etats-Unis, le rapport Jolts sur les ouvertures de postes en mai sera publié à 16 heures.

Vers 12 heures, l'euro perd 0,26% à 1,0711 dollar.