Le CAC 40 retombe sur les 7500 points : le secteur automobile dans le décor

(AOF) - Les Bourses européennes ont reculé après avoir salué jeudi la décision de la Fed de réduire ses taux de 50 points de base. Elles se se sont retrouvées sous la pression du secteur automobile à la suite de l'avertissement de Mercedes lié à la dégradation de la conjoncture chinoise. Les sociétés fortement exposées à ce pays, dont le luxe, ont aussi baissé. Les valeurs défensives ont retrouvé des défenseurs. Alten a souffert de la réduction de son objectif de croissance. Le CAC 40 a cédé 1,51% à 7500,26 points, limitant ses gains sur la semaine à 0,47%. L'EuroStoxx a perdu 1,43% à 4872,73 points.

En Europe, Mercedes (-7,03% à 54,86 euros) a affiché la plus forte baisse du DAX40 après avoir abaissé ses perspectives, et pèse sur l'ensemble du secteur en Europe. Le constructeur automobile allemand prévoit désormais une marge d’exploitation ajustée comprise entre 7,5% et 8,5% pour 2024, contre 10% à 11% initialement. Mercedes invoque "une nouvelle détérioration de l'environnement macroéconomique, principalement en Chine" où la croissance a décéléré. Cet avertissement intervient une semaine après celui de BMW. A Paris, Stellantis perd 2,64% et Forvia, 4,23%.

Moins de 2 mois après son avertissement sur ses résultats, Alten a de nouveau réduit son objectif de croissance en raison de la multiplication des " reports et décalages de projets " en Europe. En conséquence, le titre du spécialiste de l'ingénierie et des services IT a perdu 4,20% à 97,05 euros pour afficher l'une des plus mauvaises performances de l'indice SBF 120. L’année dernière, Alten avait réalisé 31,9% de son activité en France et 47,9% dans le reste de l’Europe. L'automobile, qui accumule les mauvaises nouvelles, était son secteur le plus important, pesant 18,3% de ses revenus.

Esker a bondi de 12,34% à 264 euros à la suite de l'annonce d'un projet d'offre publique d'achat en numéraire de Bridgepoint, en association avec General Atlantic et les dirigeants actionnaires. Le cours dépasse le prix proposé de 262 euros par action, représentant une prime de 30,1% par rapport au cours non affecté de l'action au 8 août, date précédant les rumeurs de marché sur une éventuelle opération. Les investisseurs semblent faire le pari d'une surenchère.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En août, le nombre total de créations d’entreprises, tous types d’entreprises confondus, continue de baisser, mais plus légèrement qu’au mois précédent (‑0,5 % après ‑1,6 %), en données corrigées des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables, fait savoir l'Insee ce vendredi. Les créations d’entreprises classiques diminuent de nouveau (‑1,8 % après ‑3,4 % en juillet), tandis que les immatriculations de micro-entrepreneurs sont quasi stables (+0,1 % après ‑0,6 %).

En septembre, le climat des affaires en France poursuit son redressement, indique l'Insee ce vendredi. À 98, l’indicateur qui le synthétise, calculé à partir des réponses des chefs d’entreprise des principaux secteurs d’activité marchands, gagne un point après avoir progressé de trois points en août. Il se rapproche de son niveau de juin dernier (99) et de sa moyenne de longue période (100). Cette amélioration est due au redressement du climat dans le commerce, de détail et de gros.

Les prix à la production en Allemagne ont avancé de 0,2% en août sur une base mensuelle. Ils étaient attendus stables après une hausse de 0,2% en juillet.

La confiance des consommateurs est ressortie à -12,9 en septembre en zone euro, globalement en ligne avec les attentes et en hausse par rapport à août : -13,4.

Vers 17h30, l'euro perd 0,21% à 1,1139 dollar.