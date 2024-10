Le CAC 40 retombe sur les 7500 points

(AOF) - En hausse jusqu’à la mi-séance, les bourses européennes se sont retournées sur fonds de hausse des taux longs. Le taux à dix ans américain progresse de plus de 4 points de base à 4,327%. Aux Etats-Unis, la confiance des consommateurs est ressortie bien plus élevée que prévu en octobre. La semaine sera chargée en résultats (BNP Paribas, Apple, Meta...) et statistiques économiques (PIB, chômage américain...). VusionGroup a été sanctionné en raison de revenus trimestriels inférieurs aux attentes. Le CAC 40 a perdu 0,61% à 7 511,11 points et l’EuroStoxx50 0,49% à 4 948,88 points.

Une semaine après avoir dévoilé une importante réorganisation, avec d'un côté les "marchés orientaux" et de l'autre, les "marchés occidentaux", HSBC a publié des résultats trimestriels meilleurs qu'attendu. L'annonce d'un nouveau programme de rachat d'actions de 3 milliards de dollars contribue également à propulser l'action de la banque britannique à la troisième place du FTSE 100 : +3,12% à 713,70 pence. Au troisième trimestre, le bénéfice imposable du groupe bancaire britannique fortement présent en Asie a augmenté de 9,8% à 8,476 milliards de dollars.

Exilé à l'avant-dernière place de l'indice SBF 120, VusionGroup (-3,78% à 145,00 euros) est sanctionné en raison de revenus trimestriels inférieurs aux attentes. Stifel explique cette déception principalement par la faiblesse de l'activité en Europe, mais aussi par un phasage de l'activité en Amérique du Nord différent de ce qui avait été initialement prévu. Quant à Berenberg, il pointe du doigt le chiffre d'affaires VAS (logiciels, services et solutions autres que les étiquettes électroniques), qui est ressorti inférieur de 25% au consensus. VusionGroup a réduit son objectif 2024 pour ces revenus.

Fountaine Pajot gagne 1% à 101,50 euros. Le fabricant de bateaux de plaisance a annoncé un chiffre d'affaires annuel en hausse de 26,9% à 351,3 millions d'euros (+17% à périmètre constant). Cette performance a été "portée par la croissance des volumes et des prix". Le groupe poursuit son développement à l'international avec 90% des ventes réalisées à l'export. L'Europe reste le principal marché avec 45% des ventes, suivie par l'Amérique du Nord (18%). Face à un marché attentiste, le groupe déploie une stratégie produits "ambitieuse" sur 3 ans.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aux Etats-Unis, le déficit de la balance commerciale est ressorti à 108,23 milliards de dollars en septembre contre un consensus de -95,90 milliards après -94,22 milliards en août.

L'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers dans les 20 plus grandes agglomérations américaines a progressé de 5,2% en août en rythme annuel, contre un consensus de 4,2%. Il avait avancé de 5,9% en juillet.

Le rapport JOLTS du Département américain au Travail a fait ressortir 7,443 millions d'ouvertures de postes en septembre, le consensus étant de 7,980 millions. Un mois plus tôt, ces ouvertures de postes étaient au nombre de 7,861 millions.

Aux Etats-Unis, la confiance des consommateurs, mesurée par le Conference Board, est ressortie à 108,7 en octobre, au-dessus du consensus de 99,5. L'indicateur était ressorti à 99,2 en septembre.

Vers 17h40, l'euro perd 0,12% à 1,0799 dollar.