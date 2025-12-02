 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 099,50
-0,01%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le CAC 40 reste sous pression
information fournie par AOF 02/12/2025 à 17:59

(AOF) - Les Bourses européennes ont fini en ordre dispersé. En Europe, l'inflation a légèrement progressé en novembre et les marchés n'anticipent aucune baisse des taux de la BCE en 2026. A Paris, les résultats et les perspectives de Compagnie des Alpes ont été salués. Sans véritable catalyseur, le CAC 40 a perdu 0,28% à 8 074,61 points et l'EuroStoxx50 a gagné 0,34% 5 686,87 points. Après leur nette hausse de lundi dans le sillage des emprunts d'Etat japonais, les rendements des taux se sont stabilisés en Europe.

En Europe, Bayer (+11,55%, à 33,99 euros) a signé, de loin, la meilleure performance de l'EuroStoxx 50 et retrouve des niveaux inédits en bourse depuis la mi-janvier 2024, grâce à des avancées positives concernant les litiges liés au glyphosate aux Etats-Unis. La société pharmaceutique et agrochimique a déjà déboursé plusieurs milliards de dollars dans le cadre de plaintes, son herbicide étant accusé de provoquer des cancers. Bayer s'est félicitée que le Solicitor General (l'avocat général des Etats-Unis) soutienne l'examen par la Cour Suprême de la requête en délivrance d'un writ of certiorari.

A Paris, l’action Compagnie des Alpes (+1,34%, à 22,75 euros) a été recherchée en bourse après la publication des résultats annuels en nette progression et la présentation de perspectives à court et moyen-terme séduisantes. L’ouverture d’un deuxième parc Astérix, le premier hors de France, a également été annoncée. Pour l’exercice 2024-2025, clos le 30 septembre dernier, le groupe spécialisé dans les loisirs (parcs d’attraction, domaines skiables) a vu son excédent brut opérationnel (EBO) augmenter de 16,7%, à 409,4 millions d’euros.

Morgan Stanley a dégradé Vinci (-0,57% à 121,85 euros) à " pondération en ligne " avec un objectif de cours abaissé de 139 à 138 euros. "Les deux " joyaux de la couronne " du portefeuille de Vinci – Vinci Energies/Cobra et Airports – perdent un peu de leur éclat. Leur algorithme de croissance semble plus moyen par rapport à leurs pairs. Cela devrait limiter tout potentiel de réévaluation", souligne l'analyste dans une note.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 2,2% en novembre 2025, contre 2,1% en octobre selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Il était attendu à 2,1%. En version core, il est ressorti stable à 2,4%, en ligne avec les attentes.

En octobre 2025, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro était de 6,4%, stable par rapport au taux enregistré en septembre 2025 et en hausse par rapport au taux de 6,3% enregistré en octobre 2024, a indiqué Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Le taux de chômage de l'Union européenne était de 6% en octobre 2025, également stable par rapport au taux enregistré en septembre 2025 et en hausse par rapport au taux de 5,8% enregistré en octobre 2024.

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance de dépenses de construction d'octobre et du rapport Jolts sur les ouvertures de postes en septembre à 16 heures.

Vers 17h50, l'euro perd 0,06% à 1,1602 dollar.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • A gauche, le président russe Vladimir Poutine, le 12 novembre 2025 au Kremlin, à Moscou; à droite, l'émissaire américain Steve Witkoff, le 6 mars 2025 à la Maison Blanche, à Washington ( POOL / Alexander Zemlianichenko )
    Guerre en Ukraine : pourparlers entre Poutine et Witkoff à Moscou, Kiev aux aguets
    information fournie par AFP 02.12.2025 18:22 

    Vladimir Poutine et l'émissaire américain Steve Witkoff ont débuté mardi soir à Moscou des pourparlers sur le plan américain visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, peu après des propos menaçants du président russe à l'encontre des Européens. Une délégation ... Lire la suite

  • La cheffe des députés Rassemblement national, Marine Le Pen, à Oignies le 28 novembre 2025 ( AFP / Francois LO PRESTI )
    Dépassée par Bardella, Le Pen réaffirme sa primauté
    information fournie par AFP 02.12.2025 18:18 

    Surclassée par son dauphin dans les sondages, Marine Le Pen a encore martelé mardi qu'elle se présentera en 2027 "si (elle) peut être candidate", tout en vantant la "force de (son) duo" avec Jordan Bardella, appelé à la remplacer en cas d'empêchement judiciaire. ... Lire la suite

  • jcdecaux-1 (Crédit: L. Grassin / )
    JCDecaux à l'affiche du métro finlandais
    information fournie par AOF 02.12.2025 18:12 

    (AOF) - JCDecaux annonce avoir remporté, à la suite d'un appel d'offres, un contrat de 8+2 ans avec l'Autorité des Transports de la Ville d'Helsinki et Länsimetro Oy pour l'exploitation de l'ensemble des espaces publicitaires des stations de métro d'Helsinki et ... Lire la suite

  • La secrétaire générale de la CGT Sophie Binet le 2 octobre 2025, à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )
    Critique contre les patrons: Sophie Binet (CGT) mise en examen pour injure publique
    information fournie par AFP 02.12.2025 18:08 

    La leader de la CGT, Sophie Binet, a déploré mardi sur France Inter sa mise en examen pour "injure publique" après avoir qualifié en janvier à la radio les patrons de "rats qui quittent le navire" dont "le seul objectif, est l'appât du gain". Le mouvement patronal ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank