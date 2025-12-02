Le CAC 40 reste sous pression

(AOF) - Les Bourses européennes ont fini en ordre dispersé. En Europe, l'inflation a légèrement progressé en novembre et les marchés n'anticipent aucune baisse des taux de la BCE en 2026. A Paris, les résultats et les perspectives de Compagnie des Alpes ont été salués. Sans véritable catalyseur, le CAC 40 a perdu 0,28% à 8 074,61 points et l'EuroStoxx50 a gagné 0,34% 5 686,87 points. Après leur nette hausse de lundi dans le sillage des emprunts d'Etat japonais, les rendements des taux se sont stabilisés en Europe.

En Europe, Bayer (+11,55%, à 33,99 euros) a signé, de loin, la meilleure performance de l'EuroStoxx 50 et retrouve des niveaux inédits en bourse depuis la mi-janvier 2024, grâce à des avancées positives concernant les litiges liés au glyphosate aux Etats-Unis. La société pharmaceutique et agrochimique a déjà déboursé plusieurs milliards de dollars dans le cadre de plaintes, son herbicide étant accusé de provoquer des cancers. Bayer s'est félicitée que le Solicitor General (l'avocat général des Etats-Unis) soutienne l'examen par la Cour Suprême de la requête en délivrance d'un writ of certiorari.

A Paris, l’action Compagnie des Alpes (+1,34%, à 22,75 euros) a été recherchée en bourse après la publication des résultats annuels en nette progression et la présentation de perspectives à court et moyen-terme séduisantes. L’ouverture d’un deuxième parc Astérix, le premier hors de France, a également été annoncée. Pour l’exercice 2024-2025, clos le 30 septembre dernier, le groupe spécialisé dans les loisirs (parcs d’attraction, domaines skiables) a vu son excédent brut opérationnel (EBO) augmenter de 16,7%, à 409,4 millions d’euros.

Morgan Stanley a dégradé Vinci (-0,57% à 121,85 euros) à " pondération en ligne " avec un objectif de cours abaissé de 139 à 138 euros. "Les deux " joyaux de la couronne " du portefeuille de Vinci – Vinci Energies/Cobra et Airports – perdent un peu de leur éclat. Leur algorithme de croissance semble plus moyen par rapport à leurs pairs. Cela devrait limiter tout potentiel de réévaluation", souligne l'analyste dans une note.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 2,2% en novembre 2025, contre 2,1% en octobre selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Il était attendu à 2,1%. En version core, il est ressorti stable à 2,4%, en ligne avec les attentes.

En octobre 2025, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro était de 6,4%, stable par rapport au taux enregistré en septembre 2025 et en hausse par rapport au taux de 6,3% enregistré en octobre 2024, a indiqué Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Le taux de chômage de l'Union européenne était de 6% en octobre 2025, également stable par rapport au taux enregistré en septembre 2025 et en hausse par rapport au taux de 5,8% enregistré en octobre 2024.

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance de dépenses de construction d'octobre et du rapport Jolts sur les ouvertures de postes en septembre à 16 heures.

Vers 17h50, l'euro perd 0,06% à 1,1602 dollar.