Le CAC 40 reste à la traîne du FTSE 100 et du Dax40

(AOF) - Le scénario sur les marchés européens est similaire à celui de jeudi. Si Francfort - qui aligne les records - et Londres progressent, Paris recule. Les investisseurs ont pris connaissance d’une inflation dans la zone euro, qui a légèrement moins reculé que prévu. Le secteur manufacturier s’est lui légèrement moins contracté qu’annoncé initialement. A Paris, Saint-Gobain et Vallourec reculent après la présentation de ses résultats 2023. Peu après 12 heures, le CAC 40 perd 0,14% à 7916,62 points tandis que l'EuroStoxx50 grappille 0,09% à 4882,04 points. Wall Street est anticipé en léger repli.

En Europe, Daimler Trucks gagne plus de 14% à 43,11 euros à la bourse de Francfort après la présentation de résultats annuels record. Le constructeur de camions met en avant son Ebit ajusté qui a bondi de 39% pour atteindre 5,48 milliards d’euros, pour un chiffre d’affaires en hausse de 10% à 55,9 milliards d'euros. En 2024, Daimler Truck prévoit un chiffre d’affaires et un Ebit ajusté tous deux au niveau de 2023 et un ROS (Ebit ajusté sur ventes) ajusté anticipé entre 9 et 10,5 %. Daimler Truck proposera un dividende de 1,90 euro par action contre 1,30 euro en 2022.

A Paris, Saint-Gobain (-4,72% à 67,84 euros) ferme la marche au sein de l'indice CAC 40, même si le spécialiste des matériaux de construction a affiché pour la troisième année consécutive une marge d'exploitation à deux chiffres. Si le contexte reste difficile sur certains marchés, Saint-Gobain compte réitérer cette performance en 2024. "Nos actions sur les coûts et la gestion des prix nous ont permis d'améliorer la marge d'exploitation et la génération de cash flow libre, qui ont atteint tous deux un niveau historique", s'est félicité le directeur général Benoît Bazin.

Vallourec (-3,74% à 13,505 euros) affiche l'une des plus fortes baisses du SBF 120. Un mois après avoir relevé ses objectifs 2023, le spécialiste des tubes sans soudure a présenté ses résultats du quatrième trimestre. Le résultat brut d'exploitation (RBE) s'élève à 280 millions d'euros, soit une marge de 21,9% du chiffre d'affaires, contre 312 millions d'euros et une marge de 20,3% du chiffre d'affaires au quatrième trimestre 2022.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La contraction secteur manufacturier français en février a été légèrement moins importante qu’annoncé initialement. L’indice des acheteurs PMI HCOB pour l’industrie manufacturière, produit par S&P Global, est ressorti à 47,1 contre 43,1 en janvier. Il avait été annoncé à 46,8 en première estimation et les économistes s’attendaient à ce que chiffre soit confirmé.

Le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro était de 6,4% en janvier, en baisse par rapport au taux de 6,5% enregistré en décembre 2023 et au taux de 6,6% enregistré en janvier 2023, selon Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne. Il est conforme aux attentes.

Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 2,6% en février 2024, contre 2,8% en janvier selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Il était attendu à 2,5%. Il est ressorti à 3,1% hors alimentation et énergie après 3,3% en janvier. Le marché anticipait 2,9%

La contraction secteur manufacturier de la zone euro en février a été légèrement moins importante qu’annoncé initialement. L’indice des acheteurs PMI HCOB pour l’industrie manufacturière, produit par S&P Global, est ressorti à 45,6 contre 46,6 en janvier. Il avait été annoncé à 46,1 en première estimation et les économistes s’attendaient à ce que chiffre soit confirmé.

La contraction secteur manufacturier allemand en février a été confirmée. L’indice des acheteurs PMI HCOB pour l’industrie manufacturière, produit par S&P Global, est ressorti à 42,5 contre 45,5 en janvier. Il avait été annoncé à 42,3 en première estimation et les économistes s’attendaient à ce que chiffre soit confirmé.

L'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en février aux Etats-Unis sera publié à 15h45.

L'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur manufacturier en février, les données sur les dépenses de construction en janvier et l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en février seront publiées à 16h.

Vers 12h00, l'euro gagne 0,03% à 1,0810 dollar.