Le CAC 40 reprend des forces ; la Fed en plat principal demain

(AOF) - Les marchés européens ont retrouvé des couleurs à la veille de la décision de politique monétaire de la Fed. En fin de semaine, la banque d'Angleterre et la banque du Japon livreront leur verdict. Les statistiques du jour aux Etats-Unis sont favorables : la production industrielle et les ventes au détail sont ressorties supérieures aux attentes. En Allemagne, le moral des investisseurs s'est effondré en septembre. Côté valeurs, Ipsos a fini dans le vert après l'entrée de Bpifrance dans son capital. Le CAC 40 a progressé de 0,51% à 7487 points et l'EuroStoxx50 de 0,70% à 4861 points.

En Europe, Kingfisher a grimpé de 11,23% à 322,90 pence à la bourse londonienne. Le titre s'inscrit en tête de l'indice Footsie 100 après avoir relevé ses objectifs annuels. Le groupe britannique de magasins de bricolage, propriétaire des marques Castorama et Brico Dépôt en France a enregistré un bénéfice net de 237 millions de livres, quasi stable (-0,2%) au cours du premier semestre clos le 31 juillet. Son chiffre d'affaires s'est replié de 1,8%, à 6,75 milliards de livres sterling.

A Paris, Ipsos a avancé de 0,19% à 54,15 euros après l'annonce de l'entrée de Bpifrance dans son capital, à plus de 5% via le fonds Lac1. Ce dernier est dédié à l'accompagnement de grandes entreprises multinationales cotées sur le long terme. Le conseil d'administration du spécialiste des études par enquête proposera à la prochaine assemblée générale la nomination d'un représentant de Lac1 comme administrateur.

Mauna Kea (+12,50% à 0,38 euro) a bondi après avoir rendu publics des résultats cliniques positifs contre le cancer du poumon obtenus grâce à son produit Cellvizio. Une récente étude clinique publiée dans le " Journal of Thoracic Disease " démontre l'efficacité de la combinaison du Cellvizio et de la bronchoscopie à navigation électromagnétique pour améliorer le diagnostic et le traitement du cancer du poumon. Cellvizio a permis un meilleur rendement diagnostique grâce à "une sensibilité de 96,43% et une spécificité de 100% dans la caractérisation des tumeurs malignes".

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice Zew du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques est ressorti à 3,6 en septembre contre 17,1 attendus après 19,2 en août.

La production industrielle a rebondi de 0,8% en août aux Etats-Unis après un repli de 0,9% en juillet. Elle était attendue en hausse de 0,2%. Le taux d'utilisation des capacités de production est passé de 77,4% à 78% entre juillet et août. Le consensus s'élevait à 77,9%.

Les ventes au détail ont augmenté de 0,1% en août aux Etats-Unis alors qu'elles étaient anticipées en repli de 0,2% après une hausse de 1,1% en juillet, chiffre révisé de +1%. Hors automobile et essence, les ventes au détail sont en hausse de 0,2% en août, à comparer avec un consensus de +0,3% après une augmentation de 0,4% en juillet.

L'indice NAHB a gagné 2 points à 41 entre août et septembre, en ligne avec les attentes.

A la clôture, l'euro grappille 0,04% à 1,1136 dollar.