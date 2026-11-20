Les Bourses européennes évoluent nettement dans le rouge vendredi matin, dans le sillage du repli de Wall Street et des marchés asiatiques, sur fond de nouvelles tensions dans le secteur technologique. A Paris, le CAC 40 cède 1,3% à 7 975 points et se dirige vers une cinquième séance consécutive de baisse, une telle série n'étant plus intervenue depuis août dernier. Ailleurs en Europe, l'Euro Stoxx 50 abandonne 1,9%, le DAX 40 allemand recule de 1,7% et le FTSE 100 britannique perd 0,6%.

Le compartiment technologique concentre les dégagements, malgré les débuts en Bourse d'Anthropic, le concepteur de l'assistant d'intelligence artificielle Claude. Introduite la veille au Nasdaq au prix de 83 dollars par action, la société a vu son titre bondir de 39% en séance avant de terminer à 97,17 dollars, en hausse de 17%. Cette introduction record n'a toutefois pas suffi à restaurer la confiance des investisseurs dans le secteur, déjà fragilisé par la démission du directeur général de Nvidia la semaine précédente.

Des valeurs en mouvement

En Europe, le secteur des semi-conducteurs est particulièrement malmené, avec des replis marqués pour ASML (-5,8%), Infineon (-5,4%) et STMicroelectronics (-6,3%), tandis que Soitec dévisse de 10%. La vague de ventes s'étend également aux autres valeurs exposées à l'intelligence artificielle, à l'image de Nokia (-5,3%), Schneider Electric (-3,5%), Legrand (-3,9%) et Prysmian (-5,1%).

À Paris, Vallourec dévisse de 12% après avoir annoncé une baisse de 25,8% de son résultat brut d'exploitation au troisième trimestre. Le fabricant de tubes en acier évoque notamment les répercussions de la situation au Moyen-Orient et une perturbation opérationnelle temporaire aux États-Unis liée à un sous-traitant.

Ubisoft chute pour sa part de 11% au lendemain de la publication de ses résultats semestriels.

Elior (-9,3%) a annoncé jeudi une chute de 94% de son bénéfice net au titre de son exercice décalé 2025-2026, à seulement 5 millions d'euros.

Accor (-1,5%) retient également l'attention après des informations du Financial Times selon lesquelles Parvus Asset Management, premier actionnaire du groupe hôtelier avec 14,99% du capital et 12,77% des droits de vote, aurait réclamé le départ de son PDG, Sébastien Bazin. Cette demande intervient quelques jours après l'annonce du rachat des participations minoritaires dans Ennismore.

Sur le front macroéconomique, le climat des affaires en France s'est dégradé en novembre. Selon l'Insee, l'indicateur synthétique est ressorti à 95, contre 97 en octobre, s'éloignant davantage de sa moyenne de longue période fixée à 100.

Les investisseurs surveilleront, dans l'après-midi, la publication de l'indice de confiance des consommateurs de l'université du Michigan aux États-Unis, ainsi que les données de confiance des consommateurs en zone euro.