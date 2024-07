Le CAC 40 repasse sous 7600 points, Thales et Edenred voient rouge

(AOF) - Les Bourses européennes ont fini dans le désordre une séance marquée par une multitude de publications de résultats de sociétés. Les prochaines journées s'annoncent encore plus denses. En Allemagne, SAP a publié des résultats solides et Porsche a lancé un avertissement. En France, Edenred a chuté en raison du ralentissement de la croissance au deuxième trimestre. Autre membre du CAC 40, Thales a également vu sa publication sanctionnée. Le principal indice parisien a reculé de 0,31% à 7 598,63 points tandis que l’EuroStoxx50 a progressé de 0,34% à 4 914,18 points.

L'action SAP (+7,68% à 220,20 euros) a fini à la seconde place de l'indice Dax40 grâce à de solides résultats au deuxième trimestre. La firme technologique allemande a en outre revu à la hausse de 2,2 à 3 milliards d'euros le coût de son programme de restructuration destinée à ce qu'elle mette davantage l'accent sur l'intelligence artificielle. Alors que 8000 postes étaient initialement concernés, il devrait finalement toucher entre 9000 et 10000 employés. "La majorité sera concernée par des programmes de congés volontaires et des mesures de requalification interne", a précisé SA

A Paris, Thales (-6,70% à 144,10 euros) a enregistré l'une des plus fortes baisses du CAC 40. UBS souligne que "l'EBIT ajusté de l'aéronautique du groupe au premier semestre 2024 est ressorti inférieur d'environ 10% aux prévisions, en raison de marges négatives dans le secteur de l'espace dues à l'absence de croissance et à l'augmentation des dépenses de recherche et développement". Le broker précise aussi que le groupe de défense "s'attend à ce que les marges de l'activité spatiale soient négatives pour l'année fiscale, affectées par les mêmes facteurs ainsi que par les coûts de restructuration".

Interparfums (+19,77% à 46,65 euros) a dominé l'indice SBF 120 après avoir annoncé le renouvellement de la licence Van Cleef & Arpels et que son le repli de son résultat opérationnel sera limité. Le fabricant de parfums a connu une croissance de 16% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre à 210 millions d'euros. " Dans un marché mondial de la parfumerie toujours porteur, cette performance résulte notamment de la solidité des parfums Montblanc et Coach, de la poursuite de la croissance des parfums Jimmy Choo et du relancement réussi des parfums Lacoste, " a expliqué la société.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice de la confiance des consommateurs de la zone euro est ressorti à -13 en juillet, en ligne avec les attentes. Il s'était élevé à -14 en juin.

Les ventes de logements anciens ont atteint 3,89 millions d'unités en mai en rythme annualisé, contre un consensus de 3,99 millions. Elles s'étaient élevées à 4,11 millions en avril.

Vers 17h30, l'euro perd 0,33% à 1,0855 dollar.