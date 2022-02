Le CAC 40 repasse dans le vert malgré les fortes tensions en Ukraine

(AOF) - En net repli à l'ouverture, l'indice CAC 40 a désormais comblé ses pertes et grappille désormais 0,05% à 6 791 points. Le marché parisien avait initialement réagi à la décision de Vladimir Poutine de reconnaître les républiques séparatistes auto-proclamées de Donetsk et de Louhansk et d'y envoyer des "forces de maintien de la paix". Le CAC 40 bénéficie du soutien de TotalEnergies dans le sillage de la hausse des cours du brut, mais également du rebond des valeurs de croissance, dont les technologiques.

Le principal indice parisien suit également les futures américains, dont les pertes sont désormais réduites.