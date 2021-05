Le CAC 40 repasse dans le vert grâce au rebond des marchés américains

(AOF) - En forte baisse dans la matinée, tombant au plus bas à 6 150,43 points, le CAC 40 a désormais effacé ses pertes et progresse de 0,04% à 6 281,69 points peu avant 16 heures. Le marché parisien bénéficie de l'ouverture en hausse de Wall Street. Le CAC 40 est soutenu par le rebond des valeurs technologiques, Dassault Systèmes et STMicroelectronics, mais aussi par LVMH. Il est en revanche pénalisé par les valeurs bancaires et Total, les secteurs en forme de marché. Sic transit...