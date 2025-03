Le CAC 40 repasse au-dessus des 8000 points malgré Kering

(AOF) - Les marchés européens ont clairement pris le chemin de la hausse après un début de séance prudent du fait du nouveau repli de Wall Street. Selon les futures, les indices américains devraient rebondir. Le porte parole du Kremlin s'est dit "prudemment optimiste" au sujet de la proposition de trêve en Ukraine, rapporte Reuters. A Paris, l'arrivée du créateur controversé, Demna, au poste de directeur artistique de Gucci est sanctionnée. Vers 12h15, le CAC 40 gagne 1,02% à 8019,47 points tandis que l'EuroStoxx50 s'adjuge 1,18% à 5392,27 points. L'once d'or a dépassé les 3000 dollars.

En Europe, BMW (-0,56% à 81,76 euros) est désormais en hausse après avoir passé la matinée dans le rouge. Le constructeur allemand a présenté des perspectives de rentabilité inférieures aux attentes. En 2024, il a vu son bénéfice net chuter de 36,9% à 7,68 milliards d’euros et le résultat opérationnel de l’activité automobile baisser de 39,2% à 7,89 milliards d’euros. Celle-ci a enregistré un repli de 3,5 points de sa marge à 6,3%. Cette année, elle est attendue entre 5 % à 7 %, ressortant sous le consensus de 6,9 %.

A Paris, Kering (-10,84% à 223,2 euros) enregistre la plus forte baisse du CAC 40 ce vendredi après la nomination inattendue hier de Demna (Demna Gvasalia de son vrai nom) au poste de directeur artistique de Gucci à compter de début juillet 2025. " Cette nomination fait figure de surprise, son nom ayant été rarement cité pour prendre la suite de Sabato de Sarno écarté début février. Les rumeurs évoquaient plutôt Maria Grazia Chiuri, la directrice artistique des collections femme de Dior, ou Hedi Slimane, qui vient de quitter Celine ", a réagi Invest Securities.

Virbac (-1,48% à 299 euros) affiche un résultat opérationnel 2024 "à un niveau historique". Il a représenté 16,6% du chiffre d'affaires, en progression de 1,5 point par rapport à 2023. Le spécialiste de la santé animale annonce un chiffre d'affaires en " très forte progression " de 13,6% à taux de change constant tirée par une croissance organique de 7,5% et l'apport stratégique de ses acquisitions (+6,1%). Virbac table en 2025 sur une croissance du chiffre d'affaires "entre 4% et 6% à taux et périmètre constant" et un résultat opérationnel "en relative stabilité vers 16% hors impact des acquisitions.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En février, l’indice des prix à la consommation (IPC) est stable sur un mois, après +0,2 % en janvier, indique l'Insee ce vendredi. Sur un an, les prix à la consommation augmentent de 0,8 % en février, après +1,7 % en janvier.

L'inflation en données harmonisées en rythme annuel est ressortie à 2,6% en février en Allemagne contre un consensus de 2,8% après 2,8% en janvier. En rythme mensuel, elle ressort en hausse de 0,5% contre 0,6% attendu après un recul de 0,2% le mois précédent.

L'économie britannique s'est contractée de 0,1% en janvier après +0,4% en décembre. Le consensus visait une hausse de 0,1%.

Aux Etats-Unis, l'Indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en mars sera publié à 15h00.

Vers 12h00, l'euro gagne 0,44% à 1,0902 dollar.