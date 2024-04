Le CAC 40 repasse au-dessus des 8000 points, Edenred se distingue

(AOF) - Les Bourses européennes ont progressé légèrement au terme d'une séance animée par les résultats des entreprises et des statistiques américaines. Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'est notamment révélé plus faible que prévu. A Paris, le rythme des publications de revenus trimestriels s'est accéléré. Si les performances trimestrielles de Danone, Edenred, Forvia ont été bien accueillies, celles de FDJ et de Sartorius Stedim ont été sanctionnées. Le CAC 40 a gagné 0,52% à 8023,26 points tandis que l'indice EuroStoxx50 s'est adjugé 0,53% à 4940,25 points.

En Europe, Easyjet (+2,86% à 533,20 pence) a enregistré l'une des plus fortes progressions de la bourse de Londres après avoir publié de bons résultats prévisionnels pour son premier semestre. La compagnie à bas coûts devrait réduire ses pertes "saisonnières" avec une perte globale avant impôts estimée entre 340 et 360 millions de livres sterling. Easyjet souligne que les réservations pour l’été 2024 continuent de bien se développer, avec une augmentation du volume et des prix par rapport à la même période de l’année dernière. Stifel reste à l’achat sur le titre avec un objectif de cours de 650 pence.

A Paris, Edenred (+4,87% à 46,94 euros) a affiché la plus forte hausse de l’indice CAC 40 grâce à une performance solide et de qualité au premier trimestre. La plateforme digitale de services et de paiements dédiée au monde du travail a dévoilé des revenus supérieurs aux attentes, non seulement au niveau du groupe, mais aussi de l’ensemble des zones géographiques où elle est présente. Les revenus de ses lignes de métier clés, Avantages aux salariés et Mobilité ont aussi chacune dépassé les attentes des analystes.

Plus forte baisse de l'indice SBF 120, Sartorius Stedim Biotech a chuté de 15,69% à 209,60 euros en raison d'une performance trimestrielle décevante. Le résultat net a chuté de 49,5% au premier trimestre à 56,1 millions d'euros. L'Ebitda courant a diminué de 13,2% à 191 millions d'euros, "avec des effets positifs liés au mix produit et des ajustements de la base de coûts compensant partiellement l'évolution négative des volumes". Le consensus s'élevait à 196 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti à 15,5 en avril un niveau très supérieur au consensus de 1,5. Il s'était élevé à 3,2 en mars.

Le nombre d'inscriptions au chômage s'élevait à 212 000 la semaine dernière aux Etats-Unis contre un consensus de 215 000 après 212 000 la semaine précédente.

Les ventes de logements anciens en mars et l'indice des indicateurs avancés en mars seront connus à 16 heures et l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz à 16h30.

L'indice des indicateurs avancés a reculé de 0,3% en mars après avoir progressé de 0,2% en février. Il était attendu en repli de 0,1%.

Les stocks américains de gaz ont progressé de 50 milliards de pieds cubes de gaz au cours de la semaine dernière, alors qu'une hausse de 54 milliards de pieds cubes était attendue, après 24 milliards la semaine précédente, selon l'Agence américaine d'information sur l'énergie.

Vers 17h30, l'euro perd 0,07% à 1,0663 dollar.